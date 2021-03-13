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«ЭкоИнтегратор» освободил ветеранов ВОВ от платы за вывоз ТКО

В канун 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники и инвалиды Великой Отечественной войны освобождены от начисления платы за вывоз ТКО. Соответствующее решение принято региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор». Плата за вывоз ТКО для данных льготных категорий граждан не будет начисляться с мая по декабрь 2021 года включительно, в соответствии со списками предоставленными ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения»

- Обращаться с заявлениями никуда не нужно. Списки льготных категорий граждан, в которых числятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны, региональный оператор уже получил. Начисления будут сняты автоматически до конца текущего года. От оплаты за вывоз ТКО освобождены более 200 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Архангельской области, — отметил генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов. 

 

08 май 07:52 | : Экономика

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