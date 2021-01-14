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Конкуренция падает, зарплата растет. 5 трендов рынка труда Архангельской области

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали более 12 000 вакансий, открытых работодателями в Архангельской области с начала 2021 года, и выявили пять трендов, которые были характерны для рынка труда в этот период. 

 

Тренд первый: высокий спрос на персонал у работодателей 

Работодатели Архангельской области проявили в первом квартале 2021 года высокую активность. Так, в январе 2021 года было размещено на 55% вакансий больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года. В феврале и марте тренд увеличения спроса на работников продолжается: приросты к предыдущему году составили +50% и +64% соответственно. У данной ситуации со стабильными приростами количества предложений о работе может быть только одно объяснение: рынок труда восстанавливается, бизнес постепенно акклиматизируется в новых условиях и стремится расширить свою деятельность, для чего нанимаются новые специалисты.

 

Тренд второй: растет спрос на начинающих специалистов, рабочих и студентов

По итогам первого квартала 2021 года, самыми востребованными в Архангельской области стали представители сферы продаж (33% от всех вакансий), рабочий персонал (12%), начинающие специалисты и студенты (11%). Интересно отметить, что за год доля вакансий для специалистов в сфере продаж упала на 5%, но все равно остается высокой. Также работодатели охотно нанимают начинающих специалистов и студентов в начале 2021 года: доля вакансий для специалистов без опыта работы увеличилась на 3% за год. Востребованными остаются и работники в сфере медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также производства.

 

Тренд третий: на рынке труда наиболее активны начинающие специалисты

В начале 2021 года активность соискателей снижалась постепенно, однако по отношению к соответствующим периодам прошлого года оставалась положительной: в январе прирост составил +9%, а в феврале и марте зафиксировался на отметке +8%. В прошлом году в Архангельской области наблюдались более высокие приросты: в среднем за первый квартал 2020 года активность соискателей повысилась на 15% по сравнению с 2019 годом.

 

Если рассмотреть активность соискателей в разрезе профессиональных областей, можно отметить, что большую долю занимают начинающие специалисты (18% от общего числа всех резюме). В начале 2021 года специалисты без опыта работы превзошли по активности на рынке труда специалистов в сфере продаж (16%). Активно ищут работу представители административного персонала (8%), производственные рабочие и рабочий персонал (по 6%), а также бухгалтеры (4%). Также в топ-10 самых популярных сфер среди соискателей вошли строительство и недвижимость, а также область ИТ. В начале 2021 года на рынок труда вышли представители высшего менеджмента, ищущие предложения о работе на руководящие позиции - их доля составила 3%.

 

Тренд четвертый: уровень конкуренции падает

С учетом высокой динамики вакансий в отдельных профобластях и довольно слабой активности соискателей на рынке труда, уровень конкуренции в Архангельской области постепенно снижается. Так называемый hh.индекс, который показывает соотношение активных резюме к вакансиям, в январе 2021 года составил 3,8 п., затем в феврале несколько поднялся до 4, а в марте был на отметке 4,1. В январе и феврале 2020 года на одну вакансию приходилось 5,5 резюме, а в марте - 6,2 соискателя на одно рабочее место. Таким образом, можно говорить о значительном понижении конкуренции между соискателями за год.

 

С наибольшими трудностями при поиске работы в первом квартале 2021 года столкнулись представители сферы добычи сырья - на одну вакансию приходилось до 16 соискателей. При этом, во многих профессиональных сферах Архангельской области наблюдался дефицит специалистов. Нехватка рабочей силы сильнее всего ощущается в профобластях госслужбы, домашнего персонала, медицины и фармацевтики, страхования, консультирования, инсталляции и сервиса - на одну вакансию в среднем приходилось меньше 1 резюме. Нормальный уровень конкуренции сохраняется среди бухгалтеров, кадровиков, а также юристов - в среднем, он составил 5-6 резюме на одну вакансию.

 

Тренд пятый: предлагаемая зарплата растет

Наблюдаемый во многих сферах дефицит специалистов заставляет работодателей предлагать кандидатам все лучшие условия для привлечения их в компании. Известно, что наиболее предпочтительным мотивирующим фактором для соискателей является величина заработной платы. Так, в начале 2021 года средняя предлагаемая заработная плата в Архангельской области составила 40 000 рублей, что на 5 000 рублей больше, чем годом ранее. Однако, пока данный уровень заработной платы все же меньше среднероссийской - 48 000 рублей в марте 2021 года.  

05 май 09:41 | : Экономика

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