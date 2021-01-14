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Время старпомов. Лучшие вакансии в Архангельской области на начало мая

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

Старший помощник капитана - https://bit.ly/2Ri6lv3 (от 245 000 руб. на руки)

Директор региона / Региональный директор по продажам - https://bit.ly/3tfDuor (от 200 000 до 300 000 руб. на руки)

Директор по лесообеспечению (лесозаготовкам) - https://bit.ly/3thbReL (от 180 000 руб. на руки)

Пескоструйщик/Альпинист - https://bit.ly/2RnW28K (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)

Технический директор - https://bit.ly/2RrJP2L (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

05 май 07:02 | : Экономика

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