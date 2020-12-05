Офисы продаж Группы «Аквилон» открыты в майские праздники

В первую декаду мая офисы Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске работают по специальному графику.
1-3 и 8 мая офисы продаж открыты с 11 до 17 часов.
4-7 мая – с 9 до 20 часов.
9 мая – выходной день.
В мае Группа «Аквилон» совместно со стратегическим партнером - ПАО «Сбербанк» делают одно из самых выгодных предложений - ипотека по ставке от 2,55% на квартиры в новостройках. Предложение доступно для всех жилых комплексов Группы «Аквилон» Архангельска и Северодвинска. В офисах компании можно узнать подробные условия, ипотечный брокер расскажет все нюансы подберет банк, максимально комфортные условия по ежемесячному платежу, первоначальному взносу и оформит заявку на ипотечный кредит. Также покупатели получают дополнительную скидку до 300 тыс. рублей. Напоминаем, что программа «Ипотека с господдержкой 2020» действует до 1 июля*.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.
*Сроки действия акции с 01.05.2021 года по 31.05.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М». Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100. по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф