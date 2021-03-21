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Архангельск от мусора очистит японская чудо-техника

В Архангельск пришла партия новых мусоровозов «HINO». Машины современные, с высокой производительностью, сконструированы на базе японской шасси-установки.

Сегодня ее представили министру природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорю Мураеву и директору регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрию Кузнецову. Новую технику оценили не только внешне. Министр Игорь Мураев осмотрел кабину с водительского сидения, отметив, что условия для работы водителя комфортные и с легкость запустил новый мусоровоз.

Машины действительно хорошие, экологичные и высокопроизводительные.  Они позволят уменьшить количество техники на дорогах Архангельска и повысят качество обслуживания. По сути, это и есть реализации на деле программы по улучшению ситуации с вывозом ТКО на территории Архангельской области, - отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Геннадий Мураев

Обслуживать новенькие «HINO» будут контейнерные площадки столицы Поморья.  Благодаря более высокому коэффициенту уплотнения и бесшумности, эти мусоровозы работают еще быстрее и тише техники Ряжского завода.

Машины, которые сегодня представлены, усилят работу в архангельской агломерации. Таким образом региональный оператор с транспортными перевозчиками сможет повысить качество оказываемой услуги. Вся новая техника задней загрузки, поэтому она совершенно спокойно встроится в уже сформированные маршруты и будет обслуживать имеющийся евроконтейнерный парк, - отметил директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов

Новые мусоровозы «HINO» постепенно заменят уже примелькавшиеся горожанам оранжевые машины на базе «КАМАЗ».  Однако без работы Ряжские мусоровозы не останутся - пополнят автопарк в районах области, где ощущается острая нехватка техники.

Преимущества новых машин сегодня оценили и представители компаний-перевозчиков.

Мы второй год работаем на территории Архангельской области. Знаем какие мусоровозы есть в крупных городах и в районах. Конечно, представленные машины на порядок выше по качеству и производительности. Автомобили имеют 5 класс экологической безопасности, они комфортабельны и просты в обслуживании. Думаю, за такой техникой будущее в развитии системы обращения с ТКО, – поделился своим мнением представитель компании – перевозчика ООО «ЭкоПрофи» Сергей Миролюбов

Сейчас техника готовится к регистрации. Как только новые мусоровозы получат государственные номера, они выйдут на маршруты. Ожидается, что первые 6 машин приступят к работе уже в первомайские праздничные дни. 

  

30 апрель 13:40 | : Экономика

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