Группа «Аквилон» делает ставку на местных подрядчиков

Группа «Аквилон» приглашает предпринимателей к участию в корпоративных тендерах по отбору подрядчиков для проведения работ на строящихся объектах.
Информация о возможностях и преимуществах работы с Группой «Аквилон» была представлена на «Дне подрядчика». Мероприятие прошло на площадке «Точки кипения» САФУ им. М. В. Ломоносова. Организаторами выступили Торгово-промышленная палата Архангельской области, Агентство регионального развития, СРО «Союз профессиональных строителей» и Арктический научно-образовательный центр.
– Очень важно, что крупные компании готовы презентовать себя, рассказать какие потребности по привлечению подрядчиков, какие особенности есть в их корпоративных тендерных процедурах, каковы условия и критерии, которым должны соответствовать участники торгов, – рассказал президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Виталий Лочехин.
Группа «Аквилон» в среднем ежемесячно проводит более 50 тендеров по отбору подрядных организаций. Виды работ самые разнообразные – от нулевого цикла до благоустройства территории готовых к сдаче в эксплуатацию объектов.
- Мы очень заинтересованы в том, чтобы привлекать для работы на наших объектах местные подрядные организации и предпринимателей, в том числе индивидуальных. Работы много, и ее хватит для всех. Объемы контрактов тоже разные от 100 тыс. рублей до нескольких десятков миллионов, поэтому участвовать в наших тендерах могут представители малого и среднего бизнеса, - отметил руководитель тендерного отдела Группы «Аквилон» Дмитрий Федотов.
Сейчас Группе «Аквилон» требуются подрядчики на следующие виды работ: разработка котлованов, устройство фундаментов, общестроительные работы (кирпичная кладка, бетонирование), кровельные работы, монтаж оконных блоков и витражей, прокладка наружных и внутридомовых инженерных сетей, монтаж систем вентиляции, автоматической пожарной сигнализации, озеленение и благоустройство придомовой территории.
- Мы работаем в рамках 214-го федерального закона, все наши договоры заключаются строго в рамках действующего законодательства, требований и регламентов СРО, по рыночным ценам. Наши новые объекты реализуются по проектному финансированию. Мы отработали эту систему, в том числе и по обеспечению постоянного стабильного финансирования наших подрядных организаций. Заключаются трехсторонние договоры с подрядчиком и банком, что является дополнительной гарантией своевременности всех расчетов, - подчеркнул Дмитрий Федотов.
Всю информацию о тендерах, анкету подрядчика и необходимые консультации можно получить в офис Группы «Аквилон» на ул. Попова, 14, 6-й этаж, на сайте компании www.group-akvilon.ru в разделе «Тендеры», по электронной почте tender@group-akvilon.ru
Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача - увеличить объемы строительства нового жилья до 120 млн. кв. м. в год. Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.