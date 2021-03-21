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Все меньше россиян соглашаются на «черную» зарплату

Россиян, готовых получать зарплату «в конверте», сегодня 36%, что почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%). В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 441 населенного пункта.

На вопрос, согласятся ли они на работу с заработком по «черной» или «серой» схеме, утвердительно ответили 36% россиян. 35% не согласятся на подобные условия найма. 29% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто потенциально готов получать зарплату «в конверте», среди мужчин: 40% против 33% среди женщин.

Рекрутинговая активность работодателей на рынке труда растет и количество соискателей, согласных получать заработок по «черной» или «серой» схеме, сегодня минимально (36%), больше всего же согласных было в посткризисный 2009 год (60%). При наличии выбора соискатели отдают предпочтение компаниям, соблюдающим ТК РФ, ведь «белая» зарплата — это отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме. Судя по комментариям респондентов, среди россиян, готовых пойти на заведомо невыгодные для себя условия, есть те, кто ищет личную выгоду (например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам), однако большинство называет себя заложниками обстоятельств (мало вакансий по специальности, необходимо срочно устроиться на работу).

30 апрель 06:52 | : Экономика

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