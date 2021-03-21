Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Я б в бетонщики пошел. Летние нюансы рынка труда в Архангельской области

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил, какие сезонные вакансии становятся особенно востребованы в преддверии лета в Архангельской области.

Так, число вакансий, предполагающих работу на короткий срок – от месяца и более, выросло на сайте втрое по сравнению с первым кварталом 2021 года.   

В апреле авторемонтные мастерские в регионе активно ищут шиномонтажников – спрос на таких специалистов вырастает вдвое. Средняя зарплата – 41 000 руб., однако доход мастера по колесам напрямую зависит от скорости работы и выносливости – за апрель, когда автомобилисты массово переходят на летнюю резину, шиномонтажники могут заработать более 100 000 рублей.

Сезон дорожных работ длится с апреля по октябрь. В этот период в городах необходимо провести уборку и ямочный ремонт дорог, нанести разметку, установить бордюры, дорожные знаки и барьерные ограждения. Спрос на рабочих в Архангельской области со стороны строительных, дорожных и автотранспортных предприятий к лету возрастает вдвое – на эту позицию готовы брать людей без опыта или студентов, средний доход 36 000 рублей. 

В короткий строительный сезон застройщики массово ищут бетонщиков для работ по устройству фундаментов – востребованность профессии возрастает в шесть раз, в среднем бетонщикам готовы платить 61 400 рублей, но найти их непросто – ранее большую долю строительных специальностей занимали мигранты, которые уехали на родину в пандемию.

 

27 апрель 14:27 | : Экономика

Главные новости


Женщина особой стати. Про учительницу из Коряжмы
Плодитесь и размножайтесь. Вольный пересказ президентского послания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (305)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20