Я б в бетонщики пошел. Летние нюансы рынка труда в Архангельской области

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил, какие сезонные вакансии становятся особенно востребованы в преддверии лета в Архангельской области.
Так, число вакансий, предполагающих работу на короткий срок – от месяца и более, выросло на сайте втрое по сравнению с первым кварталом 2021 года.
В апреле авторемонтные мастерские в регионе активно ищут шиномонтажников – спрос на таких специалистов вырастает вдвое. Средняя зарплата – 41 000 руб., однако доход мастера по колесам напрямую зависит от скорости работы и выносливости – за апрель, когда автомобилисты массово переходят на летнюю резину, шиномонтажники могут заработать более 100 000 рублей.
Сезон дорожных работ длится с апреля по октябрь. В этот период в городах необходимо провести уборку и ямочный ремонт дорог, нанести разметку, установить бордюры, дорожные знаки и барьерные ограждения. Спрос на рабочих в Архангельской области со стороны строительных, дорожных и автотранспортных предприятий к лету возрастает вдвое – на эту позицию готовы брать людей без опыта или студентов, средний доход 36 000 рублей.
В короткий строительный сезон застройщики массово ищут бетонщиков для работ по устройству фундаментов – востребованность профессии возрастает в шесть раз, в среднем бетонщикам готовы платить 61 400 рублей, но найти их непросто – ранее большую долю строительных специальностей занимали мигранты, которые уехали на родину в пандемию.