«Шанс» из Архангельска восстановил свои права на получение оплаты за услуги скорой помощи

Правительство и Минздрав Архангельской области в течении 4 лет нарушали права частной медицинской организации на получение субсидии за оказанную скорую медицинскую помощь в случае приема вызова по своему номеру телефона
ООО «СМП «ШАНС» вынуждено было обратиться в Архангельский областной суд с административным исковым заявлением о признании нормы постановления Правительства Архангельской области об отказе в предоставлении медицинской организации субсидии на возмещение затрат за оказание скорой медицинской помощи, вызванной не по единому номеру, недействующей, т.к. она противоречит федеральному законодательству.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и п. 9 Порядка оказания скорой медицинской помощи, утв. приказом Минздрава РФ от 20 июня 2013 г. № 388н, вызов скорой медицинской помощи осуществляется:
Кроме того, федеральным законодательством предусмотрено, что финансовое обеспечение в части скорой медицинской помощи, оказанной в рамках Территориальной программы не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию и при заболеваниях и состояниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (Федеральный закон № 323-ФЗ (п. 2 ч. 3 ст. 83, ч. 10 ст. 83), раздел V Базовой программы государственных гарантий).
Административный ответчик Правительство Архангельской области и заинтересованное лицо Минздрав Архангельской области не согласились с медицинской организацией и указали, что, принимая Положение, исходили из нормы ст. 35 Федерального закона N 323-ФЗ, согласно которой на территории Российской Федерации в целях оказания скорой медицинской помощи функционирует система единого номера вызова скорой медицинской помощи.
Суд согласился с доводами ООО «СМП «ШАНС» и удовлетворил административное исковое заявление, указав, что Порядок оказания СМП № 388н предусматривает различные способы доступа пациента к данному виду медицинской помощи. Номер «112» является лишь одним из таких способов.
Вынося решение, суд сослался на правовую позицию Верховного суда РФ, которую он неоднократно высказывал: если субсидии по своей правовой природе являются компенсационными и их выплата прямо предусмотрена федеральным законодательством за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, то региональные власти не вправе самостоятельно устанавливать ограничения в их выплате.
Правительством Архангельской области на решение Архангельского областного суда была подана апелляционная жалоба.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, также указал, что федеральное законодательство не предусматривает возможности отказа в выплате субсидии в случае оказания скорой медицинской помощи при обращении не в рамках системы единого номера. Возможность вызова скорой медицинской помощи не только по единому номеру напрямую предусмотрена законодательством – приказом Минздрава РФ от 20.06.2013 № 388н.
10 марта 2021 г. решение вступило в силу.