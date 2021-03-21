Группа "Аквилон" представляет: Последние квартиры в готовых домах

В Северодвинске Группа «Аквилон» завершает строительство трех жилых комплексов.
В этом году компания планирует сдать в эксплуатацию три жилых комплекса: 2-ю очередь ЖК «NORDICA» на ул. Победы, ЖК «ID-Морской» на пр. Морском и ЖК «CLEVER» на перекрестке ул. Индустриальной и пр. Беломорский.
- Сейчас есть отличная возможность приобрести квартиры в домах, строительство которых вступило в завершающую стадию. В них остались последние квартиры, и, оформив покупку можно получить ключи в течение этого года. При этом у нас действуют большие скидки и эксклюзивные предложения по ипотеке, - отметила специалист отдела продаж Группы «Аквилон» в Северодвинске Наталья Марусова.
Так, например, ПАО «Промсвязьбанк» предлагает приобрести квартиры в ипотеку со ставкой 5,85%*. Чтобы оформить кредит потребуется стандартный пакет документов: паспорт, СНИЛС, заверенная копия трудовой книжки и справка о доходах. Кредит выдается на срок до 25 лет, минимальный первоначальный взнос при этом должен составить не менее 15%. В качестве первого взноса или для погашения процентов можно использовать материнский капитал.
Напомним, что инициированная Президентом России Владимиром Путиным программа господдержки ипотечного кредитования позволила существенно повысить доступность нового жилья для семей с детьми. Снижение ставки по ипотеке стало также одной из эффективных мер поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции. Все строящиеся объекты Группы «Аквилон» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой». Льготная ставка пока действует 1 июля.
Кроме того, приобрести квартиры в практически готовых домах можно, воспользовавшись программой «Военная ипотека».
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.
В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.
Всего в течение года девелопер планирует вывести на рынок Поморья еще 175 тыс. кв. м. жилой недвижимости.
* Ставка 5,85% при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн. рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн. рублей - в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Программа «Госпрограмма 2020» действует до 01.07.2021. Правом на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют (-ет) граждане РФ, при этом кредитный договор может быть заключен по 01.07.2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 19.03.2021. MORT-GP-L-190321 ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. ( (8184) 52-00-00. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф