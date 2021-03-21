Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Центр управления взял на контроль подачу воды в Архангельске

На текущей неделе «РВК-Архангельск» проводил масштабные ремонтные работы на сетях водоканала в южных районах города. 20 апреля производилась замена ветхого водораспределительного узла для подключения вновь смонтированного трубопровода (дюкера с правого берега на остров Краснофлотский). В результате жители Майской Горкт, Варавино-Фактории, а также на острове Краснофлотский и на Левом берегу остались без воды, о чём «РВК-Архангельск» заблаговременно оповестил население города через СМИ и социальные сети.

После выполнения ремонтных работ при возобновлении водоснабжения вышла из строя ветхая задвижка диаметром 400 мм. Специалисты ООО «РВК-Архангельск» оперативно приступили к ее замене, на что ушел практически весь следующий день – 21 апреля, и только в среду вечером, в 19:50 началось наполнение системы трубопроводов водоснабжения. Полностью водоснабжение планировалось восстановить до 22:00, но по факту вода появилась в дамах только к утру, и то не везде.

Система «Инцидент Менеджмент» в эти дни зафиксировала в городских пабликах резкий рост количество жалоб по теме «водоснабжение». ЦУР Архангельской области все это время, фиксируя вопросы и обращения, оперативно адресовал их ответственным должностным лицам в ресурсоснабжающей организации. Главные претензии, которые предъявляли жители, касались не столько отсутствия воды, сколько недостаточного информирования населения о ходе и сроках ремонтных работ и отсутствия подвоза воды в жилые кварталы. Администрация города также запросила у ООО «РВК-Архангельск» разъяснения. Чуть позже генеральный директор ООО «РВК-Архангельск» Андрей Поташев прокомментировал действия компании и принес жителям города извинения за возникшие неудобства.

ЦУР Архангельской области намерен наладить более тесное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для оперативного и полноценного информирования населения при возникновении нештатных ситуаций в будущем.  

24 апрель 07:13 | : Экономика

Главные новости


«Хрусталь» с дефектом. Впечатления очевидца
Колька (рассказ)

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (271)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20