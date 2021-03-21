Центр управления взял на контроль подачу воды в Архангельске

На текущей неделе «РВК-Архангельск» проводил масштабные ремонтные работы на сетях водоканала в южных районах города. 20 апреля производилась замена ветхого водораспределительного узла для подключения вновь смонтированного трубопровода (дюкера с правого берега на остров Краснофлотский). В результате жители Майской Горкт, Варавино-Фактории, а также на острове Краснофлотский и на Левом берегу остались без воды, о чём «РВК-Архангельск» заблаговременно оповестил население города через СМИ и социальные сети.
После выполнения ремонтных работ при возобновлении водоснабжения вышла из строя ветхая задвижка диаметром 400 мм. Специалисты ООО «РВК-Архангельск» оперативно приступили к ее замене, на что ушел практически весь следующий день – 21 апреля, и только в среду вечером, в 19:50 началось наполнение системы трубопроводов водоснабжения. Полностью водоснабжение планировалось восстановить до 22:00, но по факту вода появилась в дамах только к утру, и то не везде.
Система «Инцидент Менеджмент» в эти дни зафиксировала в городских пабликах резкий рост количество жалоб по теме «водоснабжение». ЦУР Архангельской области все это время, фиксируя вопросы и обращения, оперативно адресовал их ответственным должностным лицам в ресурсоснабжающей организации. Главные претензии, которые предъявляли жители, касались не столько отсутствия воды, сколько недостаточного информирования населения о ходе и сроках ремонтных работ и отсутствия подвоза воды в жилые кварталы. Администрация города также запросила у ООО «РВК-Архангельск» разъяснения. Чуть позже генеральный директор ООО «РВК-Архангельск» Андрей Поташев прокомментировал действия компании и принес жителям города извинения за возникшие неудобства.
ЦУР Архангельской области намерен наладить более тесное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для оперативного и полноценного информирования населения при возникновении нештатных ситуаций в будущем.