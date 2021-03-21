"Нас пытаются дискредитировать". "ЭкоИнтегратор" о своем мнимом банкротстве

В «Картотеке арбитражных дел» появилась запись о поступлении заявления ООО «ЭкоСинтез» о признании ООО «ЭкоИнтегратор» банкротом.
В связи с этим региональный оператор по обращению ТКО счел нужным сделать следующее заявление:
- Учитывая заинтересованность определенных коммерческих компаний дискредитировать репутацию Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО «Экоинтератор», информируем, что речи о банкротстве компании не идет.
ООО «ЭкоИнтегратор» оспаривает решение Арбитражного суда Архангельской области, а также постановление Четырнадцатого апелляционного арбитражного суда по делу о банкротстве ООО "ЭкоИнтегратор", в связи с наличием задолженности, взысканной в рамках судебного дела А05-6638/2020 в кассационной инстанции (Арбитражном суде Северо-Западного округа), считая судебные акты судов первых двух инстанций незаконными, необоснованными и, соответственно, нарушающими права регионального оператора.
Вместе с подачей кассационной жалобы и во избежание как раз таких недобросовестных действий со стороны ООО "ЭкоСинтез ООО "ЭкоИнтегратор" разместило на депозите кассационного суда денежные средства в размере удовлетворенных требований и подало ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта до рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Таким образом, региональный оператор предоставил встречное обеспечение в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что является обычной практикой ведения судебных дел, когда суд фактически выступает "независимым хранителем" оспариваемых денежных средств до момента завершения дела.
Если же суд кассационной инстанции встанет на сторону ООО "ЭкоСинтез", обеспечительный платеж будет отправлен этому обществу, тем самым полностью закрыв обязательства регионального оператора перед ООО "ЭкоСинтез" и нивелировав какие-либо притязания на банкротство. Региональный оператор продолжает обслуживать население Архангельской области в штатном режиме.