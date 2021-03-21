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«Дом Пикуля» в Северодвинске зашел в тупик

О том, что очередной аукцион на право заключения договора аренды на этот объект культурного наследия не состоялся, сообщает официальный сайт мэрии Северодвинска – на 14 апреля не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Не помогли ни общественный резонанс, ни специальный выпуск программы «Позиция», посвященной этой теме.

Напомним, условием аукциона была предусмотрена арендная плата - 1 рубль в год за 1 квадратный метр площади объекта (без учёта НДС и платы за использование земельного участка). Срок аренды объекта - 49 лет. Использовать его предлагается для деятельности, связанной с предоставлением экскурсионно-выставочных и туристических услуг, услуг в области дошкольного образования и дополнительного образования, а также с возможностью организации общественного питания путём реализации готовой продукции. Кроме того, договором аренды предусмотрена организация мемориальной комнаты-музея В.С. Пикуля.

Повторные торги назначены на 12 мая. Однако у наших наблюдателей есть большие сомнения в успехе. Разве что город предложит обладателю лота такую сумму в качестве «премиальных», что покроит все расходы по содержанию разваливающегося здания… и кое-что в кармане останется

Как поясняет пресс-служба городской администрации, что, если повторные торги также не состоятся, мэрия совместно с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области будет прорабатывать вопрос о дальнейших мероприятиях в отношении объекта, обязательных в силу охранного свидетельства на него.

О значимости писателя Пикуля для Северодвинска, его следе в истории и культуре города корабелов читайте здесь.

(на фото: Валентин Пикуль)

22 апрель 16:56 | : Экономика / Культура

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