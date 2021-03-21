Стыдитесь! Список злостных должников перед бюджетом Архангельска

Вчера в администрации Архангельска состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской бюджет. На нем была заслушана информация о текущем финансовом состоянии и планируемых сроках погашения задолженности.
Комиссия предупредила присутствующих должников об ответственности за неуплату арендных платежей, налогов и страховых взносов, о мерах принудительного взыскания задолженности. Им было рекомендовано предоставить график погашения задолженности и принять необходимые меры для исправления ситуации в оговоренные сроки.
Контроль за выполнением рекомендаций комиссии и ходом погашения задолженности возложен на соответствующие государственные органы власти и органы администрации города.
Предлагаем вашему вниманию список уклонистов, которые не явились на заседание комиссии без уважительных причин и не представили информацию о погашении задолженности либо о причинах отсутствия оплаты:
ООО ЧОП «Формула Безопасности»;
ООО «Алгоритм»;
ООО «Мир Упаковки»;
ООО «СТ Компани»;
ИП Иванова Юлия Сергеевна;
ИП Копосов Константин Александрович;
ООО «Северная Экспедиция»;
ООО «Энергия-Регион»;
ОАО «Ремикс»;
ООО «Природный Ресурс»;
ООО «Транс-Нао Логистик»;
ООО «Аквастрой»;
ООО «Бизнеспроект»;
ООО «СМПК»;
ООО «ТоргМастер».