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Стыдитесь! Список злостных должников перед бюджетом Архангельска

Вчера в администрации Архангельска состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской бюджет. На нем была заслушана информация о текущем финансовом состоянии и планируемых сроках погашения задолженности.

Комиссия предупредила присутствующих должников об ответственности за неуплату арендных платежей, налогов и страховых взносов, о мерах принудительного взыскания задолженности. Им было рекомендовано предоставить график погашения задолженности и принять необходимые меры для исправления ситуации в оговоренные сроки.

Контроль за выполнением рекомендаций комиссии и ходом погашения задолженности возложен на соответствующие государственные органы власти и органы администрации города.

Предлагаем вашему вниманию список уклонистов, которые не явились на заседание комиссии без уважительных причин и не представили информацию о погашении задолженности либо о причинах отсутствия оплаты:

ООО ЧОП «Формула Безопасности»;

ООО «Алгоритм»;

ООО «Мир Упаковки»;

ООО «СТ Компани»;

ИП Иванова Юлия Сергеевна;

ИП Копосов Константин Александрович;

ООО «Северная Экспедиция»;

ООО «Энергия-Регион»;

ОАО «Ремикс»;

ООО «Природный Ресурс»;

ООО «Транс-Нао Логистик»;

ООО «Аквастрой»;

ООО «Бизнеспроект»;

ООО «СМПК»;

ООО «ТоргМастер».  

22 апрель 11:12 | : Экономика / Скандалы

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