Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа «Аквилон» вновь показала архангелогородцам свои стройплощадки

В минувшие выходные Группа Аквилон провела в Архангельске Экскурсию по новостройкам, а в Северодвинске – ипотечный семинар.

 

Архангелогородцы увидели локации возводимых жилых комплексов и перспективных объектов,  познакомиться с планировками, выполненными по передовой концепции «Разумные метры», оценить своими глазами технологии и ход строительства, уровень и качество отделки White box, в которой сдаются все квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон». Помимо строящихся объектов, участников экскурсии познакомили с новыми жилыми комплексами, которые Группа «Аквилон» планирует возводить в столице Поморья.

По окончании мероприятия все участники получат бесплатную консультацию ипотечного брокера о самом выгодном варианте ипотечного кредитования.

На Ипотечный семинар, который пройдет в офисе компании на ул. Ломоносова, 85 к. 1 были приглашены партнеры Группы «Аквилон» из ведущих банков, и все желающие смогли получить бесплатную консультацию по ипотечным программам напрямую от специалистов банковской сферы и недвижимости в одном месте. Участникам семинара помогли определить самые комфортные условия по процентной ставке, первоначальному взносу, ежемесячному платежу и оформит заявку на получение.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.

В марте стартовали продажи нового проекта в столице Поморья – ЖК «О`Берег» в округе Майская Горка на берегу Северной Двины. В ближайшее время начнется реализация двух новых проектов: на земельном участке общей площадью 1,3 га (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум») приобретенном у частных собственников проектируется жилой комплекс площадью порядка 24 тыс. кв. м. Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.

В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.

Всего в течение года девелопер планирует вывести на рынок Поморья еще 175 тыс. кв. м. жилой недвижимости.

  

19 апрель 12:07 | : Экономика

Главные новости


СССР, Гагарин… и моя бабушка. С нелюбовью о космосе
Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (209)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20