Группа «Аквилон» вновь показала архангелогородцам свои стройплощадки

В минувшие выходные Группа Аквилон провела в Архангельске Экскурсию по новостройкам, а в Северодвинске – ипотечный семинар.
Архангелогородцы увидели локации возводимых жилых комплексов и перспективных объектов, познакомиться с планировками, выполненными по передовой концепции «Разумные метры», оценить своими глазами технологии и ход строительства, уровень и качество отделки White box, в которой сдаются все квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон». Помимо строящихся объектов, участников экскурсии познакомили с новыми жилыми комплексами, которые Группа «Аквилон» планирует возводить в столице Поморья.
По окончании мероприятия все участники получат бесплатную консультацию ипотечного брокера о самом выгодном варианте ипотечного кредитования.
На Ипотечный семинар, который пройдет в офисе компании на ул. Ломоносова, 85 к. 1 были приглашены партнеры Группы «Аквилон» из ведущих банков, и все желающие смогли получить бесплатную консультацию по ипотечным программам напрямую от специалистов банковской сферы и недвижимости в одном месте. Участникам семинара помогли определить самые комфортные условия по процентной ставке, первоначальному взносу, ежемесячному платежу и оформит заявку на получение.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.
В марте стартовали продажи нового проекта в столице Поморья – ЖК «О`Берег» в округе Майская Горка на берегу Северной Двины. В ближайшее время начнется реализация двух новых проектов: на земельном участке общей площадью 1,3 га (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум») приобретенном у частных собственников проектируется жилой комплекс площадью порядка 24 тыс. кв. м. Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.
В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.
Всего в течение года девелопер планирует вывести на рынок Поморья еще 175 тыс. кв. м. жилой недвижимости.