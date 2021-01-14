Инженер-наладчик в Архангельске может рассчитывать на 85 000 в месяц

Зарплатный максимум для инженера-наладчика оборудования для производства металлических изделий и металлообработки в Москве составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб., в Екатеринбурге — 100 тыс. руб. Также приветствуется знание иностранного языка хотя бы на хорошем разговорном уровне.
Подобный уровень дохода работодатели готовы предложить специалистам со стажем работы от 3 лет и опытом проведения шефмонтажных и пусконаладочных работ сложного электротехнического оборудования. Также приветствуется знание иностранного языка хотя бы на хорошем разговорном уровне.
В Архангельске специалист этой профессии такого уровня может рассчитывать на зарплату от 52 до 85 тысяч рублей. Средняя – 45 000.
Должностные обязанности инженера-наладчика оборудования
● монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт электротехнического оборудования;
● обеспечение безаварийной и надежной работы электротехнического оборудования, поиск и устранение неисправностей;
● участие в проверках и испытаниях оборудования;
● проведение шефмонтажных и пусконаладочных работ;
● проведение плановых профилактических работ, тестирование оборудования;
● ведение отчетной документации по наладке и испытаниям оборудования.