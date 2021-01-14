Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Инженер-наладчик в Архангельске может рассчитывать на 85 000 в месяц

Зарплатный максимум для инженера-наладчика оборудования для производства металлических изделий и металлообработки в Москве составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб., в Екатеринбурге — 100 тыс. руб. Также приветствуется знание иностранного языка хотя бы на хорошем разговорном уровне.

Подобный уровень дохода работодатели готовы предложить специалистам со стажем работы от 3 лет и опытом проведения шефмонтажных и пусконаладочных работ сложного электротехнического оборудования. Также приветствуется знание иностранного языка хотя бы на хорошем разговорном уровне.

В Архангельске специалист этой профессии такого уровня может рассчитывать на зарплату от 52 до 85 тысяч рублей. Средняя – 45 000.

Должностные обязанности инженера-наладчика оборудования
● монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт электротехнического оборудования;
● обеспечение безаварийной и надежной работы электротехнического оборудования, поиск и устранение неисправностей;
● участие в проверках и испытаниях оборудования;
● проведение шефмонтажных и пусконаладочных работ;
● проведение плановых профилактических работ, тестирование оборудования;
● ведение отчетной документации по наладке и испытаниям оборудования.

15 апрель 11:40 | : Экономика

Главные новости


Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно
Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (173)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20