Собственники квартир ЖК «АУРА» в Архангельске могут отмечать новоселье

Завершена передача ключей собственникам квартир в ЖК «АУРА», который Группа «Аквилон» ввела в эксплуатацию в конце прошлого года в Архангельске.
Новый жилой комплекс в центре Архангельска, в шаговой доступности от пешеходной улицы Чумбарова-Лучинского, набережной Северной Двины.
- Все квартиры переданы дольщикам в установленный договором срок. Совместно с сотрудниками юридического департамента наши специалисты взаимодействовали в процессе приемки-передачи квартир индивидуально с каждым собственником. Возникающие вопросы разрешались и замечания устранялись в кратчайшие сроки, - рассказал начальник отдела контроля качества Группы «Аквилон» Сергей Стародубцев.
Проект дома повышенной комфортности выполнен с учетом того, что он размещается внутри исторически сформированного жилого квартала. Объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественный облик здания соответствует окружающему контексту существующей застройки, завершая и поддерживая многоэтажную часть квартала. В непосредственной близости есть все необходимые объекты социальной и культурной инфраструктуры.
ЖК «AУРА» возведен из энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной стен до 770 мм, что гарантирует все необходимые аспекты благополучного проживания в современном городе: шумо- и теплоизоляцию, возможность планировать пространство своей квартиры по собственному вкусу и уверенность в том, что дом действительно построен на века. Цветовое решение фасадов продиктовано их конструктивом и выполнено с использованием современных материалов и технологий. Для облицовки фасадов применяется лицевой керамический кирпич трёх цветов. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом передовых требований по энергоэффективности, что обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей.
Планировки квартир в ЖК «AУРА» выполнены с использованием передовой технологии «Разумные метры». Все квартиры сдаются с белой отделкой, что позволяет будущим жильцам самостоятельно воплотить свои пожелания по интерьеру дома.
Архитектурное решение позволяет организовать уютное дворовое пространство, обращенное на южную сторону, с комплексным благоустройством и озеленением. В нем размещается большая игровая зона с разновозрастными детскими площадками и ярким антитравматическим покрытием. Также во дворе организуется зона street workout с уличными тренажерами и турниками. В зоне отдыха для взрослых устанавливаются скамейками и малые архитектурные формы. Дворовая территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж».
Поскольку квартал имеет высокую плотность застройки, то жилой комплекс имеет подземный паркинг для автомобилей, куда обеспечен доступ на лифте непосредственно из подъезда. Также предусмотрены гостевые стоянки для машин и велопарковка.