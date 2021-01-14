"Дети, в ясли собирайтесь". Почему в Архангельской области не исполняется Указ Президента?

7 мая 2018 года Президент РФ подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
https://base.garant.ru/71937200/
В этом Указе много разных серьёзных требований и целей, которые и сейчас обсуждаются на уровне Правительства РФ и других структур власти. Но самое главное — в нём даны конкретные сроки, когда какое дело должно быть сделано.
Вот что интересует нас — пункт 3 данного Указа, подпункт Б. Приводим цитату из документа:
б) решение следующих задач:
- достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет…
В соответствии с этим Указом Президента РФ Правительство РФ приняло Постановление от 22 февраля 2018 года №187, и распоряжение от 23 февраля 2018 года №306-р. в рамках госпрограммы «Развитие образования». В целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет утверждено распределение межбюджетных трансфертов в общем объёме 49 млрд рублей, которые распределялись в 2018 и 2019 годах субъектам Федерации.
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
Согласно этого Распоряжения Правительства РФ, Архангельская область получила на эти цели в тысячах рублей:
2018 г. - 583.299
2019 г. - 780.237,1
Итого: 1.363.536,1
Отдельно отмечу, деньги Москва дала региону: «на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.»
Таким образом, получив вышеуказанные немалые средства — около 1,5 млрд рублей - власти Архангельской области должны были выполнить этот Указ Президента, и к 1 января 2021 года у нас должно быть 100% доступность для детей от 2-х месяцев до 3-х лет.
Для сведения, власти регионов, соседствующих с нашим, об этом давно отчитались. Но в Архангельской области, как мы узнали, никто и не пытался выполнить это требование.
Согласно полученного нами официального ответа (в приложении) на запрос в правительство Архангельской области, на 1 марта 2021 года в очереди на ясли в регионе стоит 13 тысяч 205 детей! Таким образом доступность яслей в регионе составляет по официальным данным 89,4%. Т.е. более 10% детей не могут попасть в ясли, которые должны функционировать минимум с 1 января 2021 года и на которые государство выделило миллиарды!
Таким образом появляется вопрос — как так получается, что в Архангельской области Указ Президента РФ игнорируется? Куда смотрит если не прокуратура области, так хотя бы прокурор по надзору за правами несовершеннолетних? Чем занята уполномоченная по правам детей? Почему министерство образования не выполняет своей задачи, где спит заместитель председателя правительства области по соцвопросам, куда смотрит председатель комитета облСобрания по социалке? Где все эти и многие другие, ответственные за выполнение госполитики и контроль за этим в Архангельской области?!
И объясните наконец — как губернатор Орлов умудрился получить на решение вопроса государственные миллиарды, и ничего не сделать, и что сейчас предпринимается для решения этого вопроса? Где деньги и ясли??? Или Указ Президента губернаторам не указ?!
Михаил Силантьев, общественник