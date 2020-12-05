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Полсотни представителей летных профессий не могут найти в России работу

В преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики эксперты hh.ru, проанализировали рынок труда России и выяснили, насколько востребованы специалисты в данной отрасли, как часто летчики ищут работу и насколько высокие требования предъявляют им работодатели. 

Как известно, будущих космонавтов набирают из выпускников российских вузов, которые имеют высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также опыт работы по полученной профессии. После того, как корпорация Роскосмос и Центр подготовки космонавтов объявляют очередной набор в российский отряд космонавтов, все прошедшие сложный отбор кандидаты, попадают в списки кандидатов и далее кто-то из них определяется для полета в космос. Поэтому просто так найти вакансию «космонавт» на просторах интернета или доске объявлений невозможно. Но есть целая серия профессий, которые ближе всего к космосу и куда прямо сейчас ищут специалистов.

Так, с начала года работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края разместили несколько десятков вакансий для инженеров бортового оборудования, которые обычно исследуют, проектируют, разрабатывают и тестируют компьютерные системы и оборудование. Средняя предлагаемая зарплата здесь от 60 000 рублей.

Есть также вакансии для авиамехаников. Эти предложения о работе, как правило, размещают компании из Москвы и Московской области, Новосибирска и Бурятии. Средняя предлагаемая зарплата в подобных вакансиях от 70 000 рублей.

Также российские работодатели открыли несколько вакансии для штурманов, в обязанности которых входит ведение полетной документации, подготовка к полетам и их выполнение,  

«Требования, которые предъявляют работодатели к летчикам-испытателям одни из самых жёстких и почти сравнимы с космическими. В обеих сферах есть похожие строгие условия отбора по физической подготовке, а также требование к отсутствию хронических заболеваний. Немаловажны и психологические качества для обеих сфер. Но, например, в отличие от «космических» до 35 лет (а именно до такого возраста россиянин или россиянка могут стать космонавтом) и допустимой длины ступни до 29,5 см для российских летчиков таких требований нет. Подобные точные антропометрические данные для космонавтов в первую очередь связаны с тем, что людям приходится работать в скафандре и находиться в небольших замкнутых пространствах в условиях космоса.

Между тем работодатели в своих вакансиях указывают и другие требования к летчикам: допуски к работе на различных видах воздушных судов, положительные заключения ВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии), знание английского языка. Требуется опыт работы от 3 до 6 лет и отсутствие перерыва в летной практике более одного года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

С начала года несколько десятков соискателей разместили свои резюме в летной сфере, среди них бОльшая доля приходится на Москву, на втором месте Краснодарский край, также активно ищут работу ростовские и красноярские летчики, есть соискатели в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Среди соискателей есть летчики-испытатели, бортинженеры, летчики гражданской авиации, летчики-штурманы. Конкуренция за рабочие места среди соискателей на вакансии летчиков на данный момент средняя и составляет порядка 4 резюме на вакансию.

100% соискателей в данной сфере – мужчины. Большая доля соискателей находится в возрасте от 30 до 50 лет, но есть и молодые специалисты до 30 лет (15%). Чаще всего в своих резюме соискатели указывают опыт работы более 6 лет. Каждый третий соискатель в летной сфере ожидает зарплату до 75 000 рублей.                                                                                                                   

 

 

12 апрель 08:12 | : Экономика

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