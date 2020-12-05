Менее половины россиян работают по полученной в вузе профессии

Работать по специальности, полученной в вузе, в последние годы стало больше россиян. Чаще всех согласно диплому о высшем образовании трудятся врачи и юристы, реже всех — менеджеры по продажам и работе с клиентами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3500 россиян, имеющих высшее образование и опыт работы.
По специальности, указанной в документе о высшем образовании, сегодня работает 40% россиян. Каждый пятый (22%) трудится по специальности, близкой к то, что была получена в вузе. 38% опрошенных работают не по специальности.
О том, что им удается на практике применять теоретические знания, полученные в вузе, чаще других сообщают опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб.: 75% из них работают по своей или смежной специальности.
По специальности или в смежной сфере чаще всех работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), реже всех — менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).
В 2013 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, по специальности, полученной в вузе, либо по смежным профессиям работало меньшее количество россиян (55% восемь лет назад и 62% сейчас). Судя по комментариям респондентов, россияне стараются более осознанно подходить к построению карьеры, максимально используя «капитал», полученный в вузе.