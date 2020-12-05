Есть работа. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Начальник отдела качества - https://bit.ly/39XAq9z (от 150 000 руб. на руки)
Главный инженер - https://bit.ly/3d1xGKi (до 150 000 руб. на руки)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/3g0XrfI (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
HR-директор - https://bit.ly/3uAcBg0 (от 100 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)
Начальник отдела по развитию бизнеса - https://bit.ly/3s5IBXy (от 100 000 руб. на руки)