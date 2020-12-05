УФСИН рассказал правительству Поморья о будущих трудовых подвигах своих подопечных

В правительстве региона при заместителе губернатора Ваге Петросяне прошло очередное заседание рабочей группы, в ходе которого обсудили вопросы взаимодействия областных министерств и подразделений УФСИН России по Архангельской области.
В совещании приняли участие руководитель региональной УИС Алан Купеев, начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН Александр Литвинчук, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Олег Задорожный, заинтересованные сотрудники отделов областного Управления, а также представители министерств правительства и ведомств.
Сначала собравшиеся обсудили возможность использования промышленного потенциала учреждений УФСИН для нужд региона. По словам сотрудников УФСИН, в настоящее время привлечены к труду чуть более 70% от общей численности осужденных, а доля регионального и муниципального заказа в общем объеме производства УФСИН составляет немногим более 8%, поэтому учреждения УФСИН готовы расширять объемы оказываемых услуг для нужд Архангельской области и резервы для этого имеются.
Как отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН Александр Литвинчук, в результате конструктивного взаимодействия в 2020 году с федеральными, региональными органами власти и муниципальными образованиями, а также с силовыми структурами заключено контрактов на 10 % больше, чем в прошлом году.
- Так, в результате заключенных почти 200 контрактов на сумму около 90 миллионов рублей были дополнительно трудоустроены около 400 осужденных, в том числе с организациями, подведомственными региональным и муниципальным органам власти, заключено более 130 контрактов на сумму свыше 66 миллионов рублей, - отметил Александр Литвинчук.
Также в ходе своего выступления Александр Васильевич предложил собравшимся рассмотреть вопрос изготовления в учреждениях УФСИН блочно-модульных котельных для учреждений образования и здравоохранения области, мобильных зданий для размещения лесничеств, контейнерных площадок для сбора мусора, ограждений школьных территорий и дошкольных заведений, мачт мобильной связи и другой продукции, отметив, что положительный опыт уже имеется. Так, например, в 2019 году была запущена в эксплуатацию и успешно функционирует блочно-модульная котельная в Емцовской средней школе Плесецкого района, которая была изготовлена в Центре трудовой адаптации осужденных ИК-1.
Кроме того, Александр Литвинчук напомнил собравшимся о постановлении Правительства РФ, в котором утвержден перечень товаров, производимых учреждениями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком как у единственного поставщика и без проведения конкурентных процедур.
- Для нас важны любые заказы, в том числе муниципальных и региональных властей, поскольку это дополнительные рабочие места для отбывающих наказание. Получая заработную плату, они не только выплачивают ущерб, нанесенный государству или гражданам, но и приобретают трудовые навыки, которые пригодятся после освобождения. И не нужно забывать, что это такие же граждане Поморья и через какое-то время они освободятся и вернутся в наше с вами общество, - прокомментировал генерал Купеев.
В ходе обсуждения собравшиеся задавали заинтересовавшие их вопросы по производству продукции в исправительных учреждениях региона. Так, представители одной из бизнес-структур заинтересовались изготовлением приемных пунктов вторсырья и площадок для РСО. Представители УФСИН ответили, что готовы сотрудничать в этом направлении и сейчас важно рассмотреть совместно данное предложение.
Второй вопрос повестки заседания рабочей группы касался темы, связанной с трудоустройством осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день в поселках Североонежске и Янгоры Плесецкого района действуют два изолированных участка, функционирующих как исправительные центры. В своем выступлении начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Олег Задорожный отметил, что сотрудниками ИЦ постоянно проводится работа по подбору сторонних организаций, готовых использовать труд осужденных на своих предприятиях.
- Поскольку политика государства в последние годы направлена на гуманизацию уголовно-исполнительной системы и за принудительными работами будущее пенитенциарной системы, данный вопрос рассматривается на самых высоких уровнях. Так, на совместном совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике и Комитета Совета Федерации в июле 2020 года было отмечено, что расширение сети ИЦ на территории субъектов является одним из направлений государственной политики. Поэтому решение вопроса должно идти совместными усилиями сотрудников УФСИН, органов власти, работодателями и исключительно в интересах региона, - отметил Олег Задорожный.
По итогам заседания рабочей группы были приняты предложения, а также даны рекомендации по развитию производственного сектора УФСИН и по расширению сети исправительных центров на территории Архангельской области.