Барашки будут жить. Россельхознадзор оставит в покое фермера Ромбса

ИА RUSNORD первым сообщило в материале «А барашки дохнут» о почти патовой ситуации, в которой оказался предприниматель немецкого происхождения, привезший из Молдавии в Архангельск стадо овец для дальнейшего разведения и продажи.
Бдительный Россельхознадзор запретил выпускать животных из ангара в порту Экономия, где стадо проходило карантин, из-за отсутствия нескольких прививок, которые не делают в месте их отправления. Речь шла о депортации овечек на родину. В стаде начался падеж из-за непригодных для долгого содержания условий. Профильные архангельские чиновники отмалчивались.
Общественность возмутилась. За животных вступился губернатор Цыбульский.
И как итог – Россельхохнадзор оставил идею депортации, необходимые прививки остающимся в карантине животным сделают на архангельской земле.
Кстати…
Как выяснили наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», историческая родина барашков Йозефа Ромбса отнюдь не Молдавия, а Южная Америка. Их порода вагю отличается прекрасной шерстью и отсутствием характерного запаха у мяса.
Как отмечают наши наблюдатели, неравнодушные к кулинарным экспериментам, именно хорошая баранина до сих пор остается дефицитом на архангельских прилавках.