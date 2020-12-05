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Барашки будут жить. Россельхознадзор оставит в покое фермера Ромбса

ИА RUSNORD первым сообщило в материале «А барашки дохнут» о почти патовой ситуации, в которой оказался предприниматель немецкого происхождения, привезший из Молдавии в Архангельск стадо овец для дальнейшего разведения и продажи.

Бдительный Россельхознадзор запретил выпускать животных из ангара в порту Экономия, где стадо проходило карантин, из-за отсутствия нескольких прививок, которые не делают в месте их отправления. Речь шла о депортации овечек на родину. В стаде начался падеж из-за непригодных для долгого содержания условий. Профильные архангельские чиновники отмалчивались.

Общественность возмутилась. За животных вступился губернатор Цыбульский.

И как итог – Россельхохнадзор оставил идею депортации, необходимые прививки остающимся в карантине животным сделают на архангельской земле.

Кстати…

Как выяснили наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», историческая родина барашков Йозефа Ромбса отнюдь не Молдавия, а Южная Америка. Их порода вагю отличается прекрасной шерстью и отсутствием характерного запаха у мяса.

Как отмечают наши наблюдатели, неравнодушные к кулинарным экспериментам, именно хорошая баранина до сих пор остается дефицитом на архангельских прилавках.

09 апрель 07:40 | : Экономика / Скандалы

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