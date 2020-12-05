1-я очередь ЖК «NORDICA» в Северодвинске принимает жильцов

Напомним, что в конце прошлого года подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди жилого комплекса, который возводится Группой «Аквилон» в Северодвинске на ул. Победы.
В настоящее время все квартиры в 1-й очереди ЖК «NORDICA» переданы собственникам.
- Несмотря на то, что ограничительные мероприятия, связанные с мерами по нераспространению на территории региона короновирусной инфекции внесли изменения в регламент приемки, все квартиры переданы дольщикам в установленный договором срок. Наши специалисты вместе с сотрудниками юридического департамента взаимодействовали в процессе приемки-передачи квартир индивидуально с каждым собственником. Возникающие вопросы разрешались и замечания устранялись в кратчайшие сроки, - отметил начальник отдела контроля качества Группы «Аквилон» Сергей Стародубцев.
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
Кстати, в ноябре прошлого года остановка общественного транспорта «Северный рейд», расположенная на ул. Юбилейной (с двух сторон) в районе строящегося жилого комплекса, будет называться «ЖК «NORDICA».
Сейчас на 2-й очереди строители завершили возведение «коробки» здания и внутренних перегородок, остекление окон и монтаж балконов. Ведется устройство кровли и установка теплых витражей. Продолжается прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей и монтаж лифтового оборудования.
Что касается благоустройства территории, то в ЖК «NORDICA» оно организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн и большое количество озеленения, размещена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.
В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 90 тыс. кв. м.
В рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны – парка на берегу озера Театральное.
Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.