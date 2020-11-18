Группа "Аквилон" проводит в Архангельске динамические испытания грунтов

Сегодня в районе ул. Володарского – пр. Обводный канал подрядной организацией Группы «Аквилон» выполняются динамические испытания грунтов.
На земельном участке, находящемся в частной собственности, в рамках предусмотренных статьей 47 Градостроительного Кодекса РФ инженерных изысканий, подрядной организацией Группы «Аквилон» производятся динамические испытания грунтов для получения данных, необходимых для обоснования выбора типа фундаментов, их параметров и способов устройства. По действующему законодательству инженерные изыскания производятся в уведомительном порядке и не требуют дополнительных разрешений. Испытания будут завершены сегодня.
Напомним, что в прошлом году на открытом аукционе, проведенном администрацией Архангельска в рамках программы развития застроенных территорий, Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Группа «Аквилон» выполнила расселение трех аварийных деревянных домов. Также на аукционе и у физических лиц были выкуплены дополнительные участки. На территории общей площадью порядка 1,8 га планируется построить жилой комплекс «АквилонCity», состоящий из двух очередей общей площадью около 48 тыс. кв. м.
Концепция, разработанная голландскими архитекторами международной архитектурно-планировочной компании MLA+, предусматривает разновысотные дома от 4 до 16 этажей, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими в Архангельске градостроительными регламентами. Необходимо отметить, что застройка Группы «Аквилон» занимает только 20% общей площади квартала.
В жилом комплексе проектируется встроенно-пристроенное помещение для детсада на 75 мест, который Группа Аквилон» безвозмездно передаст муниципалитету. Также новый проект планировки территории всего квартала, ограниченного ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Серафимовича – пр. Советских космонавтов, предусматривает место для размещения муниципального детсада на не менее чем 125 мест.
Кроме того, как сообщили в администрации Архангельска, в радиусе от 300 до 500 метров, в квартале, ограниченном ул. Карла Либкнехта – пр. Новгородский - ул. Поморская – пр. Советских космонавтов предусмотрено размещение детсада на 140 мест. В планах строительство пристройки к школе №22 для размещения шести дополнительных классов. И еще одну школу муниципалитет планирует построить в переулке Водников.