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Невероятно, но факт. Авиаперелет из Питера в Архангельск подешевел на 31%

К такому выводу пришли аналитики популярного туристического сайта Туту.ру, проанализировав динамику цен за последние два года.

Смотрите сами, если в 2019 год стоимость авиабилета из Санкт-Петербурга в столицу Поморья в среднем составляла 4965 руб. в один конец, то в 2021-м уже 3441 руб.

31% процент как с куста!

Другим регионам повезло меньше. Так, высокий рост среднего чека (более 30%), по данным продаж Туту.ру, в сравнении с 2019 годом наблюдается на направлениях Москва — Томск, Москва — Нижнекамск, Новосибирск — Нижневартовск, Москва — Ростов-на-Дону, Уфа — Нижневартовск, Москва — Якутск и Уфа — Краснодар.

Архангелогородцы замерли в трепетном ожидании новых подарков судьбы…

02 апрель 13:54 | : Экономика

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