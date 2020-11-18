«ЭкоИнтегратор»: долгами за вывоз ТКО жители сами вводят область в мусорный коллапс

В прошлом году вывоз твердых коммунальных отходов стал самостоятельной коммунальной услугой. Если в городах и крупных поселках мусор вывозили и ранее, то в деревнях централизованный сбор был организован впервые. Стали появляться контейнерные площадки, отходы повезли на законные полигоны. Прошел год, к контейнерам сельские жители привыкли, но оплачивать коммунальную услугу не торопятся.
Общий долг населения за вывоз ТКО в Архангельской области составил 317 миллионов рублей. Недополученные Региональным оператором платежи, не позволили своевременно рассчитываться с транспортными компаниями. В 2020 году деятельность перевозчиков контролировал единый транспортный оператор ООО «ЭкоПрофи», он же производил расчет с ними. Но в прошлом году перевозчики недополучили 46,5 миллионов рублей за транспортирование ТКО. В текущем году эту задолженность должны были погасить в марте, однако ООО «ЭкоПрофи» сам недополучил 245 миллионов рублей от Регионального оператора из-за неплатежей населения. Несмотря на, суммарный долг в разы превышающий долг перед перевозчиками в районах, ООО «ЭкоПрофи» продолжает обслуживать Архангельск, Новодвинск, и несколько муниципальных образований в области. В отличии от перевозчика в Котласе, который намеревался приостановить деятельность из-за просроченных платежей в текущем году. Долгов за 2020 год перед ООО «Геракл» нет, при этом ежемесячно Региональный оператор не дополучает от жителей Котласа более 40% платежей.
- Самый низкий процент собираемости в Онежском, Пинежском, Котласском, Виноградовском, Устьянском районах. Лучше всего оплачивают вывоз ТКО в Архангельске, Северодвинске и Коряжме, но вывоз отходов в районах и городах - две большие разницы. Затраты на транспортирование ТКО в глубинке в разы выше. Региональный оператор вынужден оплачивать паромные переправы. В период распутицы дополнительно привлекать спецтехнику, чтобы обеспечить проезд к объектам размещения ТКО, хотя это обязанность муниципалитетов. В тарифе данные расходы вообще не предусмотрены. При этом размер платы для жителей сельской местности составляет 53 рубля с человека, а в городе 103 рубля, - отметил директор Регионального оператора Дмитрий Кузнецов.
Чтобы рассчитаться с перевозчиками, Региональный оператор формирует графики погашения долгов и вынужден взыскивать просроченные задолженности с населения в судебном порядке. Согласно последним данным на неплательщиков составлено более 20 тысяч судебных приказов. По сложившейся практике должники оплатят не только накопившийся долг, но и судебные расходы, а также пени.
- Для неплательщика долг за коммунальную услугу может обернуться значительной суммой. Но судебная процедура требует времени и не позволит закрыть задолженности перевозчикам в короткие сроки, - отмечает директор Регионального оператора Дмитрий Кузнецов. - Раньше население оплачивало вывоз мусора непосредственно управляющей компании или ТСЖ, которые нанимали перевозчиков. Но при этом никто в целом по области не контролировал - куда везется, собираемый на контейнерных площадках мусор. Отсюда и 850 несанкционированных свалок по области. А убирать их придется муниципалитетам за счет своих и так не больших бюджетов. Сегодня система обращения с ТКО изменилась по всей стране. В регионах за вывоз ТКО отвечают Региональные операторы, которые контролируют вывоз каждого кубометра отходов. В Архангельской области впервые начала работать автоматизированная система «АСУ», которая отслеживает передвижение мусоровозов по маршруту, объемы ТКО, которые они везут. Транспортирование ТКО осуществляют только те перевозчики, которые выиграли конкурс. Размещение ТКО производится на законных объектах. Поэтому население должно понимать, что, оплачивая своевременно услугу по вывозу ТКО, они оплачивают легальный сбор отходов, исключая возможность разрастания несанкционированных свалок. Все мы производим мусор, и мы обязаны ответственно относится к его утилизации, - добавил Дмитрий Кузнецов.
Региональный оператор призывает население Архангельской области своевременно оплачивать коммунальные услуги, что позволит обеспечить соблюдение графиков вывоза отходов и сохранить дворы чистыми. Претензионная работа Региональным оператором ведется и в отношении юридических лиц, которые уклоняются от заключения договоров и продолжают незаконно вывозить ТКО в лесфонд. Данные о нарушителях направляются в прокуратуру, а свалки оформляются, и предъявляются требования собственникам земельных участков.