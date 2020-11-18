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Напрасная паника. Строительство ливневого коллектора на Яграх не потребует масштабной вырубки сосен

Новый ливневой коллектор с очистными сооружениями будет пролегать под проезжей частью Приморского бульвара на участке от улицы Макаренко до улицы Ричарда Ченслера. Канализационно-насосные станции разместятся: одна – в районе проспекта Бутомы, а ещё две - в районе улицы Ричарда Ченслера.

Один из участков пройдёт в непосредственной близости от соснового бора острова Ягры.

- До начала работ проект будет подробно обсуждаться с подрядной организацией. О масштабной вырубке сосен не может быть и речи. Варианты обогнуть лесистый участок уже прорабатываются, - прокомментировал глава Северодвинска Игорь Скубенко.

 Отметим, что после введения в строй коллектора и очистных сооружений будет решена экологическая проблема, которая существовала десятилетиями: выпуски городской ливнёвки выходили прямо в море.

- Мы наконец-то убережём Белое море от ливневых стоков, всего, что попадает в акваторию с талой водой: пластика, горюче-смазочных материалов, соли и мусора, - отметила заместитель главы по городскому хозяйству Ольга Ковальчук.

Подрядчик планирует приступить к работам в мае, а завершить их – в конце сентября 2022 года.

01 апрель 16:52 | : Экономика

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