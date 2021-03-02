Феминизм или безысходность? Женщины Архангельской области взялись за мужскую работу

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили, как часто соискательницы из Архангельской области претендуют на трудоустройство в традиционно «мужских» сферах деятельности, в том числе на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах.
Сейчас доля женщин в Архангельской области, которые ищут работу, составляет 50% от всех активных резюме по данным базы hh.ru. В топ профессиональных областей, где традиционно доля мужчин-соискателей всегда превалировала над женской, входят: «ИТ, телеком», «Автобизнес», «Добыча сырья», «Безопасность», «Инсталляция и сервис», «Рабочий персонал», а также транспортная, производственная, строительная сферы и область высшего менеджмента.
В профобласти «Производство и сельское хозяйство» 20% резюме от общего числа соискателей было открыто жительницами Архангельской области. Среди них есть «начальник лесопильного производства», «агроном», «зоотехник», «технолог», «инженер», а также «главный специалист по охране окружающей среды», которая имеет опыт работы по специальности более 19 лет.
В ИT-сфере доля женщин, которые строят в карьеру в информационных технологиях пока составляет 18%. Женщины чаще всего претендуют на должности дизайнеров интерфейсов, контент-менеджеров, SEO-специалистов, системных администраторов, инженеров-аналитиков, но есть и те, кто рассматривает работу «HTML-верстальщика», «программиста 1C», «инженера АСУ», «Python/Django-разработчика», «Project manager».
В профессии, связанные с добычей сырья, тоже чаще идут мужчины (90%). При этом есть несколько десятков резюме от женщин-соискательниц в Архангельской области, которые готовы выйти на работу в этой сфере, например, на должности «инженера 1 категории», «горного инженера-геолога», «лаборанта химического анализа», а также «гидрогеолога», которая указала в ключевых навыках умение пользоваться компасом, разрабатывать проектную документацию, работать с оргтехникой и большими объемами информации.
Еще одна сфера – «Рабочий персонал», в 2020 году и сейчас она испытывает серьезный дефицит кадров (на одну вакансию в области приходится до двух кандидатов). Сейчас в Архангельской области соотношение резюме от мужчин-соискателей и женщин-соискателей на должности из данной сферы – 90% и 10%, соответственно. Женщины претендуют на позиции «маляра-штукатура», «комплектовщика и упаковщика», «размольщика», «сварщика», а также «дежурного диспетчера», кандидат проработала электромехаником на тяговой подстанции 8 лет.
Нашлось также несколько резюме от женщин, претендующих на должность «тальмана». Одна из соискательниц более 18 лет работала на должности приемосдатчика, в ее обязанности входило: приемка, выгрузка, погрузка товара на судно, а также составление первичных документов.
Напомним, с 1 января 2021 года в России был сокращен список работ, недоступных женщинам, с 456 до 100 позиций. Теперь женщинам можно садиться за руль самосвалов, "КАМАЗов" и фур, работать трактористами, машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, сантехниками и др.