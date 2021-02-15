Группа «Аквилон» рассказывает, как сэкономить 350 тысяч рублей

До конца марта при покупке квартиры жилых комплексах Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске можно получить скидку до 350 тыс. рублей*.
Все подробности можно узнать в офисах компании по телефонам 8(8182) 65-00-08 в столице Поморья и 8(8184) 52-00-00 в городе корабелов.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске для перспективного строительства составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.
В Архангельске в ближайшее время начнется реализация двух новых проектов: на земельном участке общей площадью 1,3 га (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум») приобретенном у частных собственников проектируется жилой комплекс площадью порядка 24 тыс. кв. м. Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.
В Северодвинске, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.
* Сроки проведения акции с 15.03.2021 по 31.03.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры: в Архангельске - 56,81 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; в Северодвинске - 75.84 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.