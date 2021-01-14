В Исакогорском округе «ЭкоИнтегратор» устанавливает контейнеры европейского стандарта

Переход на евро контейнерный парк был запланирован в Архангельске повсеместно, но ввиду того, что транспортный подрядчик «Автоспецтранс» перестал вывозить отходы и без предупреждения снял часть своих баков, замену пришлось производить в оперативном порядке.
Исакогорский округ будет обслуживать городское предприятие ООО «Спецавтохозяйство по уборке города». Сегодня с целью проверки округ посетили заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко и начальник производственного управления регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Александр Шинкарев.
- Нестандартная ситуация получилась. Хотя есть определенный порядок. Сначала должны были подать заявку, получить разрешение, чтобы могли оперативно найти замену. Региональной оператор подключился быстро и расставляет контейнеры большего объема. Пластиковые удобнее обрабатывать и мусор не разлетается. Отрадно, что городское предприятие приступает к ежедневному вывозу мусора. Ситуация стабилизировалась и на всей территории, уже завтра, полностью будут закончены работы, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.
Сейчас в округе параллельно работают две машины. Одна забирает мусор из металлических баков, вторая расставляет евро контейнеры. Неудобств жители округа не испытывают. Весь скопившийся мусор убирается и вывозится с контейнерных площадок.
- Выставлено уже сто контейнеров. До конца дня будет поставлено двести баков. Работы сегодня ведутся в Исакогорке, параллельно на Пирсах и в поселке Зеленец. Завтра весь округ мы полностью закроем, - сообщил начальник производственного управления регионального оператора Александр Шинкарев.
Всего на левобережье появится более 600 евроконтейнеров. Обслуживать их будут машины задней загрузки. Данные технологии позволяют обрабатывать контейнеры без просыпания мусора и помогают поддерживать чистоту на площадках. Ранее на евро контейнерный парк были переведены другие районы Архангельска. В перспективе в Исакогорком округе установят и синие контейнеры для раздельного сбора сухих отходов.