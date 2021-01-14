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ЖК «Art.line» выиграл конкурс "Лучший жилой комплекс-новостройка"

По итогам конкурса «ТОП ЖК»  решением жюри в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Архангельской области» победителем признан ЖК «Art.line», возводимый Группой «Аквилон» в столице Поморья.

 

Премия «ТОП ЖК» – самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, который проводится с 2019 года. Она учреждена совместно Национальным объединением застройщиков жилья, а также профильными комитетами Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей. 

В сезоне 2020/21 года в 161 номинации конкурса приняли участие 1 346 жилых комплексов из 75 регионов страны. В определении лучших новостроек России участвовали более 400 экспертов. Оценка каждого ЖК проводилась по 133 параметрам, в числе которых архитектура, благоустройство прилегающей территории, транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой.

Победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Архангельской области» стал ЖК «Art.line», который строится Группой «Аквилон» на пр. Ломоносова межу ул. Володарского и ул. Серафимовича. Сейчас на 1-й очереди более чем на 50% выполнена кладка стен 5-го этажа, и 70% - усройство внутренних перегородок на 2-м этаже. На 2-й очереди завершается устройство перекрытия по ростверку и монтаж фундаментных блоков стен.

Особенностью ЖК «ART.Line» является его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, с акцентом на эстетике авангарда. Здесь в соседи смогут организовать зону буккроссинга, обмениваясь между собой литературой. В лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить уникальную арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора.
ЖК «ART.Line» строится в рамках стандарта качества Группы «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В жилом комплексе доступны квартиры разнообразных планировок: от студий, до классических трехкомнатных, спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры». Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. ЖК «ART.Line» получит благоустроенную территорию, включающую разновозрастные детские площадки с сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, прокладываются безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.

- Не может не радовать и то, что качество новостроек Поморья отмечено вниманием жюри такого масштабного градостроительного конкурса, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. - При этом ускорение темпов такого строительства – это одна из приоритетных задач, стоящая перед правительством области. По итогам минувшего года в регионе построено 342,5 тысячи кв. м жилья, что на 6,3% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году по данным Единого реестра застройщиков РФ  Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 4 жилых комплекса площадью 43 тыс. кв. м (1-е место в Поморье - 12,5% от сданного в регионе жилья). Также компания занимает 1-е место в рейтинге потребительского качества жилых комплексов среди застройщиков Архангельской области (62,54 балла) и имеет высокий общероссийский показатель (4,5 балла) по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м.

- Мы последовательно наращиваем объемы строительства нового жилья в Архангельске и Северодвинске. При этом постоянно совершенствуется как качество проектов, так и контроль за технологией выполнения работ, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.

Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске для перспективного строительства составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.

  

19 март 10:58 | : Экономика

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