Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Синие контейнеры для сухих отходов заработали в Архангельске

8 марта региональный оператор организовал установку первых 112 контейнеров для сбора сухих отходов. Синие баки с ярко-желтыми наклейками появились в центральных округах областного центра, а также в Соломбале, Майской горке и в округе Варавино-Фактория. За первую неделю из новых контейнеров собрано 6 тонн сухих отходов, из них 90% оказались пригодными к дальнейшей переработке. Анализ обращений граждан в социальных сетях показывает, что многие жители Архангельска заинтересованы и, более того, готовы к раздельному сбору мусора, но вместе с тем не все знают, что именно нужно выбрасывать в новые контейнеры.

– Часть мусора, которая по-прежнему выбрасывается в общий контейнер, может спокойно размещаться в синие контейнеры для раздельного накопления. Пластиковые бутылки, бумага и картон, металлические и алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки. Все это должно отправится на переработку. Не стоит приносить в синие контейнеры пищевые отходы, – пояснил начальник производственного управления ООО «ЭкоИнтегратор» Александр Шинкарёв.

Для утилизации накопившихся в новых контейнерах отходов транспортный оператор сформировал отдельные маршруты. Их обслуживают два мусоровоза, которые освобождают синие контейнеры дважды в неделю. Все адреса внесены в электронную базу данных. На карте, которую видит на своем телефоне водитель мусоровоза, контейнеры для раздельного сбора отмечены синими точками. После обработки и фотофиксации, синий цвет меняется на зеленый, и это значит, что контейнер пуст и отходы отправятся на переработку.

– К нам на предприятие пришли первые мусоровозы с вторсырьем. Результат неплохой. Если население будет сортировать вторсырье, которое пригодно для переработки и отправлять в контейнеры для сухих отходов в большем объеме, то мы поддержим проект и сможем увеличить объем переработки, – отметил директор компании переработчика Владимир Чирков.

Региональный оператор планирует увеличивать количество новых контейнеров под РСО. Список всех адресов размещен на сайте регионального оператора www.eco-tko.ru. Вместе с тем ЦУР Архангельской области изучает потребности населения областного центра в новых контейнерах для раздельного сбора отходов. Эти данные будут учтены в дальнейшей работе регионального оператора.  

18 март 09:32 | : Экономика

Главные новости


Глас народа. Прокуратура… которой нет
«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (183)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20