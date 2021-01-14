Синие контейнеры для сухих отходов заработали в Архангельске

8 марта региональный оператор организовал установку первых 112 контейнеров для сбора сухих отходов. Синие баки с ярко-желтыми наклейками появились в центральных округах областного центра, а также в Соломбале, Майской горке и в округе Варавино-Фактория. За первую неделю из новых контейнеров собрано 6 тонн сухих отходов, из них 90% оказались пригодными к дальнейшей переработке. Анализ обращений граждан в социальных сетях показывает, что многие жители Архангельска заинтересованы и, более того, готовы к раздельному сбору мусора, но вместе с тем не все знают, что именно нужно выбрасывать в новые контейнеры.
– Часть мусора, которая по-прежнему выбрасывается в общий контейнер, может спокойно размещаться в синие контейнеры для раздельного накопления. Пластиковые бутылки, бумага и картон, металлические и алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки. Все это должно отправится на переработку. Не стоит приносить в синие контейнеры пищевые отходы, – пояснил начальник производственного управления ООО «ЭкоИнтегратор» Александр Шинкарёв.
Для утилизации накопившихся в новых контейнерах отходов транспортный оператор сформировал отдельные маршруты. Их обслуживают два мусоровоза, которые освобождают синие контейнеры дважды в неделю. Все адреса внесены в электронную базу данных. На карте, которую видит на своем телефоне водитель мусоровоза, контейнеры для раздельного сбора отмечены синими точками. После обработки и фотофиксации, синий цвет меняется на зеленый, и это значит, что контейнер пуст и отходы отправятся на переработку.
– К нам на предприятие пришли первые мусоровозы с вторсырьем. Результат неплохой. Если население будет сортировать вторсырье, которое пригодно для переработки и отправлять в контейнеры для сухих отходов в большем объеме, то мы поддержим проект и сможем увеличить объем переработки, – отметил директор компании переработчика Владимир Чирков.
Региональный оператор планирует увеличивать количество новых контейнеров под РСО. Список всех адресов размещен на сайте регионального оператора www.eco-tko.ru. Вместе с тем ЦУР Архангельской области изучает потребности населения областного центра в новых контейнерах для раздельного сбора отходов. Эти данные будут учтены в дальнейшей работе регионального оператора.