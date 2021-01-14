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Не жильем так массажем. Как работодатели Архангельской области завлекают к себе сотрудников

За несколько недель марта работодатели Архангельской области успели опубликовать почти 3 000 вариантов трудоустройства. Большой спрос в регионе на данный момент на работников из сфер «Продажи», «Начало карьеры», а также рабочий персонал, строителей, транспортников. Эксперты hh.ru Северо-Запад проанализировали вакансии региона и выяснили как привлекают работодатели соискателей на свои вакансии.

Комфортный офис обещают в десятках вакансий по Архангельской области, например в таких: оператор-диспетчер с зарплатой от 25 000 руб. на руки, менеджер по закупкам с зарплатой от 53 000 руб. до вычета налогов, младший программист 1С с зарплатой от 25 000 до 50 000 руб. до вычета налогов. Также, помимо комфортного рабочего места, работодатели готовы предоставить кандидатам чай, кофе и печенье - такие приятные бонусы чаще всего обещают для сотрудников из сфер “Продажи”, “ИТ, телеком”, “Маркетинг” и “Административный персонал”.

Есть на рынке труда Архангельской области и более необычные предложения: в вакансии главный бухгалтер работодатель предоставляет работникам свежую артезианскую водуведущему системному администратору Linux обещают свежевыжатые соки, йогурты, а также массажные кресла и душевые в офисе.

Не менее важный аспект мотивации работников – предоставление скидок на товары и услуги, которые предоставляет компания. Всего за последний месяц было открыто более 500 вакансий в Архангельской области с упоминанием подобного бонуса. Так, в вакансии продавец готовой продукции работодатель обещает кандидату скидку 45% на фитнес, механику по ремонту автомобилей компания готова предоставить скидку на приобретение и сервисное обслуживание личного автомобиля. Чаще всего скидками мотивируют сотрудников компании из сфер “Розничная торговля”, “ИТ, системная интеграция, интернет”, “Продукты питания”.

Интересные предложения работодатели представляют для работников ИТ-сферы из Архангельской области - всего в данной сфере было опубликовано за последний месяц почти две сотни вакансий. Так, разработчику Java и Salesforce - backend предлагают компенсация стоимости проезда к месту отдыха раз в два года, гибкий график и возможность периодически работать из дома, повышение заработной платы при росте стажа и приобретении новых навыков. Также, в каждой десятой вакансии сферы ИТ в Архангельской области указан доход от 100 000 руб.

Также, некоторые работодатели Архангельской области готовы предоставлять жилье для проживания своим сотрудникам - таких вакансий за последний месяц было открыто более пятидесяти. Так, слесарям-сборщикам работодатель предлагает проживание в благоустроенном общежитии, а старшим стивидорам, помимо жилья, компания готова предоставить служебный транспорт. За последний месяц в Архангельской области было открыто несколько десятков вакансий, подразумевающих предоставление корпоративного транспорта в пользование сотрудников или же доставка работников до офиса на автобусе.  

18 март 09:10 | : Экономика

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