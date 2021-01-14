Деловары. Исправительные колонии Архангельской области все глубже уходят в бизнес

Представители малого и среднего бизнеса Архангельской области познакомились с производством исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск).
Поиском новых партнеров для организации производств занимается исправительная колония №7. Сегодня в Центре трудовой адаптации осужденных действуют семь участков, где трудоустроены отбывающие наказание. Члены городского клуба предпринимателей "Деловар" посетили самые крупные из них - швейный цех и ангары деревообработки. В ходе экскурсии представители бизнеса узнали о свободных производственных площадях на территории промышленной зоны ИУ, где можно разместить оборудование или установить конструкции ангарного типа.
Сотрудники колонии рассказали о преимуществах взаимодействия с режимным учреждением и опыте, который уже имеется у подразделения. Сотрудничество ИК-7 с коммерческими структурами осуществляется не первый год – для бизнесменов размещение производства в колонии дает гарантию своевременного выполнения заказов. Также предприниматели, решающие начать работать с колонией, получают не только работников, но и все необходимые коммуникации, надежную охрану установленного оборудования.
Для исправительной колонии привлечение бизнеса на свою территорию – это возможность трудоустройства отбывающих наказание, полная загрузка производственных мощностей и дальнейшая социализация осужденных. В ходе посещения ИК-7 представитель одной из фирм отметил, что он может нести и социальную нагрузку не только в колонии. К примеру, перспективу взаимодействия он видит не только в том, чтобы человек начал работать в период нахождения в местах лишения свободы, но и потом на свободе, продолжив трудиться в его бизнесе.
Члены предпринимательского сообщества с интересом познакомились с представленными возможностями исправительной колонии №7 и других подразделений регионального УФСИН, расположенными неподалеку от столицы Поморья. Так, например, бизнесменов заинтересовали срубы домов, сувенирная продукция и пластиковая тара.