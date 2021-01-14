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Деловары. Исправительные колонии Архангельской области все глубже уходят в бизнес

Представители малого и среднего бизнеса Архангельской области познакомились с производством исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск).

Поиском новых партнеров для организации производств занимается исправительная колония №7.  Сегодня в Центре трудовой адаптации осужденных действуют семь участков, где трудоустроены отбывающие наказание. Члены  городского клуба предпринимателей "Деловар"  посетили самые крупные из них -  швейный цех и ангары деревообработки. В ходе экскурсии представители бизнеса узнали о свободных производственных площадях на территории промышленной зоны ИУ, где можно разместить оборудование или  установить конструкции ангарного типа.

Сотрудники колонии рассказали о преимуществах взаимодействия с режимным учреждением и опыте, который уже имеется у подразделения. Сотрудничество ИК-7 с коммерческими структурами осуществляется не первый год – для бизнесменов размещение производства в колонии дает гарантию своевременного выполнения заказов.  Также предприниматели, решающие начать работать с колонией, получают не только работников, но и все необходимые коммуникации, надежную охрану установленного оборудования.

Для исправительной колонии привлечение бизнеса на свою территорию – это возможность трудоустройства отбывающих наказание, полная загрузка производственных мощностей и дальнейшая социализация осужденных. В ходе посещения ИК-7 представитель одной из фирм отметил, что он  может нести и социальную нагрузку не только в колонии.  К примеру, перспективу взаимодействия он видит не только в том, чтобы человек начал работать в период нахождения в местах лишения свободы, но и потом на свободе,  продолжив  трудиться в его бизнесе.

Члены предпринимательского сообщества с интересом познакомились с представленными возможностями исправительной колонии №7 и других подразделений регионального УФСИН, расположенными неподалеку от столицы Поморья. Так, например, бизнесменов заинтересовали срубы домов, сувенирная продукция и пластиковая тара.

  

17 март 14:48 | : Экономика

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