Малый бизнес Поморья подсчитывает доходы с прошедших праздников

МТС проанализировала активность предприятий среднего и малого бизнеса 23 февраля и 8 марта, а также в преддверии праздников на основе данных сервисов «МТС Касса» и «МТС Маркетолог». Парикмахерские и салоны красоты вошли в топ торговых точек по наибольшему обороту, как в женский праздник, так и в мужской.
Кто заработал 23 февраля
По данным аналитиков МТС Кассы, с 19 по 23 февраля самый заметный рост оборота по сравнению с обычными днями в феврале показали магазины техники и электроники – 46%, магазины одежды – 42%, парикмахерские и салоны красоты – 41%, алкомаркеты – 40%, магазины игр и игрушек – 39%, обуви –27%, автотоваров – 19%, строительные и спортивные магазины – 6%, мебельные магазины – 5%.
Кто заработал 8 марта
С 4 по 8 марта больше, чем на половину, выросли продажи в магазинах обуви – на 86%, бытовой техники и электроники – на 79%, ювелирных украшений – на 75%, цветов – на 67%, чая и кофе – на 59%, в парикмахерских и салонах красоты – на 55%, магазинах кондитерских изделий – на 51%. Также увеличился оборот магазинов одежды – на 31%, алкоголя – на 22%, игр и игрушек – на 21%.