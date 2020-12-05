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Открыта продажа квартир ЖК «О`Берег» Группы «Аквилон»

Цены начинаются о 1,67 млн рублей*. Все подробности – по телефону 8(8182)65-00-08.

 

В прошлом году Группа «Аквилон» приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40.

- В полном соответствии с действующим законодательством, в том числе нормами Водного кодекса РФ был разработан проект жилого комплекса. На основании предоставленной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.

Первый проект компании в округе Майская Горка, это экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира». Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.

Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский.

Квартиры в новом жилом комплексе «О`Берег» спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры», и включают большой выбор планировочных решений от студий до евро- четырёхкомнатных квартир. На верхнем этаже расположены квартиры TOP FLAT с высотой потолков 3 м.

Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполняется по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.

Для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб «Аквилон KIDS»: специальное пространство для игр и творчества с большим шалашом, спокойным дизайном интерьера из экологичных материалов и продуманной планировкой. Это общественная зона для проведения праздников, дней рождений, приглашения аниматоров и первое место встреч маленьких соседей, где они получают навыки коммуникации, знакомятся и учатся друг у друга. Клуб бесплатно будет передан в собственность жильцов.

При строительстве будут применяться качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства.
Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы. Из окон квартир нового дома будут открываться красивые виды на Северную Двину.
Как и все жилые комплексы Группы «Аквилон» в новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки  компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Благоустройство планируется организовать по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.

Проект реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры.

 

* Сроки проведения акции с 05.03.2021 по 31.03.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Стоимость от 1,67 млн.руб. рассчитана от площади квартиры 24,07 кв.м., при максимальной скидке 20% при 100% оплате/ипотеке. Застройщик ООО СЗ «Берег». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060420:286. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru 

  

15 март 10:49 | : Экономика

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