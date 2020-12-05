"Квартал 100" в Северодвинске проходит детальную экспертизу

В Северодвинске продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства. По контракту с муниципалитетом в квартале 100 Группа «Аквилон» должна построить общедоступный парк на берегу озера Театральное, новый детсад и современный жилой комплекс. Сейчас завершается проектирование этих объектов.
Архитектурной мастерской Михаила Мамошина был создан эскизный проект концепции комплексного освоения территории квартала 100. Михаил Александрович - академик архитектуры, наш земляк, уроженец Онеги, работающий в Санкт-Петербурге. Он внимательно изучил предшествующие проекты, консультировался со специалистами бывшего Ленгипрогора, разрабатывавшими советские Генеральные планы Северодвинска. В итоге концепция получила ряд престижных наград, в том числе и Союза архитекторов России. Ее оценили специалисты с мировым именем.
В полном соответствии с действующей в Северодвинске градостроительной документацией для выполнения технических проектов общедоступного парка, детсада и жилого комплекса, после заключения договора аренды земельного участка были разработаны и утверждены проекты планировки и межевания земельных участков. Для размещения парка и детсада отводится 40% территории участка между ЦУМом и драмтеатром. Застройщик выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который как и новый детсад передаст муниципалитету. На оставшейся территории будет построен жилой комплекс из 7 домов. Каждый из них получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара. Технический проект выполнен в соответствии со всеми нормативами.
- Выполнены все необходимые расчеты по нагрузкам на инженерные сети. От ресурсоснабжающих организаций получены технические условия по подключению всех объектов к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Проведены инженерные изыскания, выполняются динамические испытания грунтов. Проект проходит предусмотренную законом экспертизу. После чего все необходимые документы будут направлены в городскую администрацию для получения разрешения на строительство, - говорит генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков
В соответствии нормативами градостроительного проектирования утвержденными решением Советом депутатов Северодвинска от 26.10.2017 №9, расчет необходимого числа машиномест для парковки автомобилей произведен исходя из нормы 350 мест на 1 тыс. жителей. Количество жителей рассчитывается исходя из нормы 35 кв. м – 1 человек. Данные нормативы при проектировании жилого комплекса соблюдаются без отклонений. Кроме того, предусмотрена отдельная гостевая стоянка для посетителей общедоступного парка.
Для потенциальных новоселов этот район очень привлекателен. Заявки от горожан, готовых приобрести здесь квартиры поступают ежедневно.
- Эта территория много лет была заброшенной. Сейчас она станет благоустроенной. Парк будет доступным для всех. Мы планируем приобрести здесь квартиру. Очень ждем начала строительства, - отметил северодвинец Юрий Завгородний.
- Считаю, что город нуждается как в новом жилье, так и в обустроенных зонах отдыха. Здесь это делается в комплексе, за счет застройщика. Плюс детсад, что немаловажно для молодых семей. Поэтому мы рассматриваем вариант покупки квартиры, - рассказал житель Северодвинска Марк Павловский.
Что касается обеспечения местами в школах, то управление образования администрации Северодвинска планирует закрепить новый микрорайон за школой № 22, которая может принять значительное количество новых учеников. Кроме того у родителей есть право выбирать школу по своему усмотрению. В данном микрорайоне расположены школы №21 и №6 с углублённым изучением иностранным языков. Большой популярностью пользуются также прогимназия №1, гимназия №14, лицей №17 и лингвистическая гимназия № 27.
Строительство нового жилья – важная стратегическая задача, которая поставлена президентом России Владимиром Путиным. К 2025 году необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию 125 млн кв. м ежегодно, а к 2030 году – построить 1 млрд. кв. м.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский высказал свое мнение о инвестиционном проекте комплексного освоения территории квартала 100 в Северодвинске, который реализует Группа «Аквилон».
- Во-первых, парк там предполагается застройкой. Во-вторых, в соответствии с Генеральным планом, там предполагалась жилищная застройка. В-третьих, не все люди - против. Всегда есть кто-то против, кто-то за. А есть, наверное, те, кто планирует купить там квартиры, и они вовсе не против этой застройки. Другое дело, что нам обязательно обеспечить, чтобы застройщик сделал там серьезные рекреационные зоны, чтобы все горожане могли ими пользоваться. И в этом смысле делал это более открыто. И я прошу подходить с пониманием – у нас в области катастрофически низкие темпы строительства и нам их надо наращивать. И проблемы с ветхим жильем никуда не денутся, если мы не будем строить жилье. В том числе и коммерческое. Ведь не все имеют право получить квартиру бесплатно. Есть молодые семьи, другие категории, которые хотят взять ипотеку. Или приобрести жилье иным образом. Поэтому мы должны строить жилье, и все равно консенсус надо находить, - сказал Александр Цыбульский.
Общий объем инвестиций в проект запланирован в объеме 2,23 млрд. рублей. При этом инвестор вкладывает в социальные объекты – парк и детсад более 250 млн. рублей.
Проектирование парка ведется с учетом мнения северодвинцев, и Группа «Аквилон» объявила открытый конкурс на разработку его концепции. На него уже поступило несколько проектов. Застройщик заявил о готовности начать работы по строительству парка уже в этом году.