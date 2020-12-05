Сварщик, альпинист, скотник. И другие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Врач-онколог/химиотерапевт - https://bit.ly/3bxthOC (от 150 000 руб. на руки)
Руководитель-специалист по организации производства - фермы КРС в Архангельске - https://bit.ly/3qD5Oja (от 150 000 руб. на руки)
Промышленный альпинист - https://bit.ly/3cp82hd (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Сварщик (НАКС НГДО п.6) - https://bit.ly/3t8WSnn (от 125 000 руб. на руки)
Директор департамента контроля качества готовой продукции и производственного планирования - https://bit.ly/3cjQgvD (от 120 000 руб. до вычета НДФЛ)