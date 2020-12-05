Хорошо живем. В Архангельской области не будет продлена льготная ипотека

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она. Но в большинстве регионов от льготной ипотеки нужно отказываться, поскольку рост цен уже отразился на доступности жилья, считают в ЦБ.
Напомним, программа льготной ипотеки предусматривала покупку жилья на первичном рынке (новостройки) под 6,5% с первоначальным взносом 15%.
В списке регионов, которым повезло по Набиуллиной, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.
Как видим, Архангельской области нет и в помине…