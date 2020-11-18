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В Архангельской области продолжаются реализация программы капремонт-2021

На текущую дату завершено 115 видов работ (13%) на сумму 43,7 млн. рублей. Проторговано 464 вида работ (53%) на сумму 327,6 млн. рублей. Оплачено за выполненные работы - 32,1 млн.рублей.

Всего в основном перечне КП-2021 включено 877 видов работ по 193 многоквартирным домам.

Выполнение программы капремонт-2021 по видам работ (только СМР) основного перечня:

  • отопление - всего 47, проторговано - 27, завершено - 1.
  • крыши - всего 75, проторговано - 32, завершено - 5.
  • ХВС, ГВС, водоотведение - всего 150, проторговано - 81, завершено - 9.
  • фасады, утепление - всего 14, проторговано - 8, завершено - 2.
  • фундаменты - всего 58, проторговано - 8, завершено - 1.

«Четкость действий всегда дает результат. Именно поэтому работа сотрудников каждого по отдельности и всех подразделений Фонда идет по составленному графику. Планирование дает возможность правильно расставлять приоритеты, в то же время не упустить повседневную «текучку». Такими планами делимся с руководителями отделов почти в ежедневном режиме, в том числе обговариваем, что удалось сделать, какие сложности возникли и как их можно устранить. В целом, фактическое состояние дел соответствует намеченному ранее плану, - говорит и.о. генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров. - На сегодняшний день более, чем на 50 многоквартирных домах ведутся работы, а на 12 уже завершены, и объекты успешно приняты комиссиями».

10 март 07:20 | : Экономика

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