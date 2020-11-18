В Архангельской области продолжаются реализация программы капремонт-2021

На текущую дату завершено 115 видов работ (13%) на сумму 43,7 млн. рублей. Проторговано 464 вида работ (53%) на сумму 327,6 млн. рублей. Оплачено за выполненные работы - 32,1 млн.рублей.
Всего в основном перечне КП-2021 включено 877 видов работ по 193 многоквартирным домам.
Выполнение программы капремонт-2021 по видам работ (только СМР) основного перечня:
«Четкость действий всегда дает результат. Именно поэтому работа сотрудников каждого по отдельности и всех подразделений Фонда идет по составленному графику. Планирование дает возможность правильно расставлять приоритеты, в то же время не упустить повседневную «текучку». Такими планами делимся с руководителями отделов почти в ежедневном режиме, в том числе обговариваем, что удалось сделать, какие сложности возникли и как их можно устранить. В целом, фактическое состояние дел соответствует намеченному ранее плану, - говорит и.о. генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров. - На сегодняшний день более, чем на 50 многоквартирных домах ведутся работы, а на 12 уже завершены, и объекты успешно приняты комиссиями».