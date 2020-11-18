Группа «Аквилон» начинает строительство нового эко-комплекса в Майской Горке

15 марта открываются продажи квартир в ЖК «О`Берег», который Группа «Аквилон» построит в Архангельске*.
В прошлом году Группа «Аквилон» приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. В соответствии с действующим законодательством администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство.
Первый проект компании в округе Майская Горка, это экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира». Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.
Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский.
Квартиры в новом жилом комплексе «О`Берег» спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры», и включают большой выбор планировочных решений от студий до евро- четырёхкомнатных квартир. На верхнем этаже расположены квартиры TOP FLAT с высотой потолков 3 м.
Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполняется по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.
При строительстве будут применяться качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства.
Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы. Из окон квартир нового дома будут открываться красивые виды на Северную Двину.
Как и все жилые комплексы Группы «Аквилон» в новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
Благоустройство планируется организовать по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.
Проект реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры.
*Сроки проведения акции с 05.03.2021 по 31.03.2021 года. Подробности можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Застройщик ООО СЗ «Берег». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060420:286. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru