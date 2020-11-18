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В Архангельске реализуется новый проект по установке контейнеров для раздельного сбора отходов

Синие баки с ярко желтыми наклейками уже появились в центральной части Архангельска. Маркировка сообщает какие виды отходов в них можно оставлять. Контейнеры предназначены для макулатуры, пластика, стекла и жести. Выкидывать смешанный мусор в них нельзя. Проект по раздельному накоплению сухих отходов реализует региональный оператор.


-  Контейнеры для раздельного накопления отходов выставляются в центральной части Архангельска и спальных районах Соломбалы и Майской горки.  Частично данные контейнеры заменят баки АМПК и будут выставлены на привычных для горожан местах. Первые 110 контейнеров для раздельных отходов установят в Архангельске уже к 8 марта и все, кто уже разделяет или хочет присоединиться к раздельному сбору, смогут воспользоваться специальными контейнерами. Компании, которые будут забирать сухие отходы из синих контейнеров уже определены. Это местные переработчики вторсырья, – рассказал генеральный директор регионального оператора Дмитрий Кузнецов.


5 марта в Ломоносовском и Октябрьском округах Архангельска устанавливают первые 50 контейнеров для раздельного сбора отходов.  Их объем 0,77 кубометров. Все они оборудованы крышками, что позволяет защитить сухие отходы от промокания. А значит больший объем вторсырья попадет на переработку. Проект по раздельному сбору отходу и установке новых контейнеров нашел отклик как в правительстве региона, так и среди депутатов, которые посетили контейнерные площадки, где уже выставлены новые контейнеры для РСО.


- Ранее раздельным сбором в Архангельске занималась одна компания, но тариф ее не устроил. Если коммерческая организация уходит с рынка и не хочет работать, соответственно региональный оператор берет эти обязательства на себя и раздельный сбор мусора будет продолжаться. Главное, чтобы были чистота во дворах, новые контейнеры и красивые контейнерные площадки. И не стоит политизировать эту тему. Общественники, которые призывают не платить региональному оператору, сами все оплачивают, - отметил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря.


Адреса, по которым расположены контейнеры для раздельного сбора отходов можно будет посмотреть на сайте регионального оператора www.eco-tko.ru


 

06 март 08:20 | : Экономика

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