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Работающие женщины Архангельской области - кто они

Накануне Международного женского дня эксперты hh.ru представляют 8 фактов о работающих представительницах прекрасного пола в Архангельской области. Статистика основана на данных из резюме, а также итогов актуальных опросов.

Факт 1. Активность соискателей

Жительницы Архангельской области активней ищут работу, чем мужчины. Так, с начала года 51% от всех опубликованных или обновленных резюме в регионе принадлежали женщинам, возможно это связано с тем, что на данный момент женщин-соискательниц в Архангельской области больше, чем мужчин.   

Факт 2. Профессиональные интересы

Интересней всего женщинам-соискательницам с точки зрения профессионального развития и трудоустройства в Архангельской области следующие сферы: «Продажи», «Административный персонал», «Бухгалтерия», «Банки», «Домашний персонал», «Маркетинг, реклама» и «Медицина, фармацевтика», «Управление персоналом». Именно здесь доля резюме, размещенных женщинами, составляет минимум две трети. А вот реже всего представительниц прекрасного пола можно встретить среди соискателей в сферах «Инсталляция», «Безопасность», «Автобизнес» и «Рабочий персонал» – на каждую из них приходится не больше 10% «женских» резюме.

Факт 3. Зарплата

Средняя ожидаемая зарплата, которую женщины в Архангельской области указывают в резюме, составляет 30 000 рублей, для сравнения местные мужчины обычно претендуют на 40 000 рублей. Ожидают заработную плату порядка 45 000 рублей почти треть местных соискательниц, порядка 60 000 – 8% разместивших резюме, на 75 000 рублей и более претендуют 3%.

«Женщины, в отличие от мужчин, в большинстве своем готовы работать за меньшие деньги. Это характерно не только для Архангельской области, а для всей страны в целом. В зависимости от позиции и профессиональной сферы разница может составлять 10-20%. Причин тому несколько. Во-первых, мужчины размещают резюме в более высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины: «Строительство», «Добыча сырья», «ИТ, телеком» и «Высший менеджмент».  До 70% резюме в них традиционно принадлежат сильному полу. Во-вторых, женщины могут на несколько лет прерывать трудовой стаж из-за рождения детей, а по возвращении на рынок труда снижают зарплатные ожидания, считая себя в более проигрышной позиции по сравнению с мужчинами», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Факт 3. Основные траты

Три главных статьи расходов у женщин – еда, коммунальные платежи и аренда жилья (ипотека). У мужчин первая тройка выглядит аналогично. Однако женщины больше, чем мужчины, тратят на одежду и обувь, уход за собой, образование и медицину; меньше – на транспорт (автомобиль), досуг и отдых, услуги связи, а также на детей.

Факт 4. Водительские права

Водительское удостоверение есть у каждой третьей соискательницы из Архангельской области – остальные либо не готовы похвастаться этим фактом перед работодателем, либо не умеют водить автомобиль. Каждая третья местная соискательница на hh.ru имеет права категории В, 1% - категории А.

Факт 5. Отдых и обед

Обеденный перерыв треть женщин проводят в одиночестве, 44% - с кем-то из коллег, а еще 24% отмечают, что у них нет постоянных компаньонов, потому обед всегда проходит по-разному. Интересно, что каждая пятая представительница прекрасного пола успевает поесть два раза в течение рабочего дня, а 4% –три раза. Ещё 7% на работе не обедают вовсе. При этом большинство (57%) тратят на обед меньше 30 минут. 

Факт 6. Карьерные возможности

Устроиться на руководящую должность очень сложно – так считают 14% женщин и 32% мужчин среди топ-менеджеров. Женщины среди трудностей при поиске работы руководителем чаще называют недостаточную заработную плату – 66% против 58% у мужчин, а мужчин смущают неосязаемые карьерные перспективы – 27% против 22% у женщин. Отметим, что в Архангельской области в профессиональной сфере «Высший менеджмент» женщинам принадлежит 2% резюме.

Факт 7. График работы

С начала года только 2% соискательниц из Архангельской области указали в своих резюме, что готовы работать вахтовым методом. 15% из местных соискательниц предпочитает удаленную работу, каждая пятая – сменный график, и почти столько же – гибкий. Самым популярным у прекрасного пола, согласно информации в резюме, остается полный рабочий день – 86%.

Факт 8. Увлечения в рабочее время

Женщины реже, чем мужчины, отвлекаются на неформальное общение с коллегами и чтение новостей в течение рабочего дня, но при этом чаще просматривают социальные сети.  

05 март 08:16 | : Экономика

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