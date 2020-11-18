Группа «Аквилон» планирует построить в Архангельске новый жилой комплекс

Он проектируется в районе ул. Гагарина – ул. Тимме*.
Земельные участки общей площадью 1,3 га с постройками хозяйственного назначения были приобретены компанией у частных собственников. По действующей градостроительной документации здесь можно построить порядка 24 тыс. кв. м нового жилья.
Данный район Архангельска обладает развитой социальной, бытовой и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности – четыре детских сада, гимназия №24 и средняя школа №5, детская Художественная школа №1, несколько многофункциональных торгово-развлекательных центров, большой парк им. Ломоносова, удобная транспортная развязка.
В настоящее время ведется проектирование жилого комплекса. Сам дом займет примерно 17% территории участка, территория площадью более 1 га отводится для комплексного благоустройства, которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы «Аквилон» и предусматривает соблюдение всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, а также просторную гостевую автопарковку.
Напомним, что сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. В 2020 году по данным Единого реестра застройщиков РФ компания сдала в эксплуатацию 4 жилых комплекса площадью 43 тыс. кв. м (1-е место в Поморье - 12,5% от сданного в регионе жилья). Также Группа «Аквилон» занимает 1-е место в рейтинге потребительского качества жилых комплексов среди застройщиков Архангельской области (62,54 балла) и имеет высокий общероссийский показатель (4,5 балла) по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект «О!Берег»** в округе Майская Горка, продажи квартир в котором стартуют 15 марта и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске.
В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.
* Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой»
**Застройщик ООО СЗ «Берег», проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф