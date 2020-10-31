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Группа «Аквилон»: Квартира за 350 рублей в день!*

В марте при покупке квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон» можно воспользоваться ипотекой с беспрецедентно низкой ставкой 0,01%.

 

Уникальные условия для покупателей разработаны совместно с ПАО «Совкомбанк». В рамках партнерской программы застройщик субсидирует жилищный кредит в течение шести месяцев, и покупателю практически не придется платить проценты до конца года. После окончания льготного периода ставка составит 6,49% годовых на весь срок кредитования.

Для оформления потребуется стандартный пакет документов — паспорт, СНИЛС, заверенная копия трудовой книжки и справка о доходах. Сделку также можно провести дистанционно, через онлайн-сервис Группы «Аквилон».

В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14  жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект «О!Берег» в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе  масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

 

*Ставка 0,01 % действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении данного периода процентная ставка составит 6,49%. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 8 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обл./ до 3 млн для остальных регионов, но не более 80% от стоимости передаваемого в залог имущества. В случае использования средств М(С)К для формирования первоначального взноса, размер собственных средств должен составлять не менее 15% от стоимости передаваемого в залог имущества. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»). Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от «05» декабря 2014 года. Сроки действия акции с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00..  Расчет верен: в Архангельске для жилого помещения со стоимостью 2 282 208 рублей при первоначальном взносе 570 552 рублей и процентной ставке 6.49 % годовых в рулях РФ, срок кредита 360 месяцев на покупку жилого помещения в строящемся доме, расположенном по строительному адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Застройщик ООО СЗ «Парус-М»; в Северодвинске - верен для жилого помещения со стоимостью 2 566 401 рублей при первоначальном взносе 770 000 рублей и процентной ставке 6.49 % годовых в рулях РФ, срок кредита 360 месяцев на покупку жилого помещения в строящемся доме, расположенном по строительному адресу  ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф 

03 март 09:32 | : Экономика

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