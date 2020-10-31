В Архангельской области растет популярность самозанятости

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали динамику вакансий с начала года, специфику поведения самозанятых соискателей, а также выяснили мнения горожан по теме самозанятости населения.
Самозанятые жители Архангельской области с начала года опубликовали несколько десятков резюме, что на 33% выше, чем в начале прошлого года. Чаще всего соискатели, которые указывают в своих резюме, что являются самозанятыми, имеют рабочий опыт более 6 лет. Обычно такими соискателями являются мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Больше всего для будущего трудоустройства им интересны сферы «Транспорт», «Продажи», «Рабочий персонал», «Административный персонал», «Юристы».
В среднем самозанятые соискатели в Архангельской области рассчитывают на диапазон вознаграждений от 25 000 до 50 000 рублей. 88% самозанятых, обновивших резюме с начала года Архангельской области, готовы в рамках временной занятости, оказывать услуги наравне с постоянными работниками, то есть полный рабочий день.
В свою очередь активность работодателей с начала года в области найма самозанятых также активно растет. Так за январь-февраль в регионе работодатели успели опубликовать несколько десятков вакансий для самозанятых жителей, что на 6% больше, чем в начале 2020 года. Также периодически работодатели в вакансиях для самозанятых предлагают комбинированный «график работы»: 3 раза в неделю в офисе, например, для проведения рабочих встреч по проектам; 2 раза в неделю удаленно.
Самыми популярными сферами, куда привлекают самозанятых в Архангельской области, в январе-феврале стали «Административный персонал», «Транспорт», «Продажи», «ИТ, телеком», «Строительство, недвижимость», «Бухгалтерия», а также «Искусство и масс-медиа».
Средний доход для самозанятых в регионе находится на уровне 30 - 40 000 рублей. Отметим, что есть варианты занятости для самозанятых с доходом более 100 000 рублей. В большинстве вакансий требуются специалисты с опытом от 1 года до трех лет. В рамках проектной деятельности самозанятым предлагается загруженность на полный день. Часть работодателей готовы рассмотреть удаленный вариант занятости, сменный или гибкий графики.
«Опросы последних лет, проводимые hh.ru, показали, что более половины опрошенных фрилансеров обычно работают без официального оформления. В регионах же, где закон о самозанятых (специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход") действует с 2019 года, почти половина респондентов-фрилансеров указывали, что они оформились как самозанятые (плательщики налога на профессиональный доход).
Кроме того, требование законодательства о том, что человек должен иметь перерыв длиною в 2 года между работой по трудовому договору и возможностью трудоустройства как самозанятого, является своеобразной гарантией того, что недобросовестные работодатели не смогут за счет соискателей или работников уходить от выплаты налогов. В то же время, конечно же, часть сфер, например, сфера гостично-ресторанного бизнеса, которые в данном случае испытывают некоторые неудобства при работе со своими бывшими работникам. Например, теперь они не могут сотрудничать с ними, как с самозанятыми, в рамках каких-либо проектов, пока не пройдут эти 2 года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Плюсом закона о самозанятых опрошенные соискатели называли отсутствие необходимости сдавать отчётность. Для части опрошенных плюсом было отсутствие необходимости заводить кассовый аппарат. Также отмечали в качестве позитива лёгкость регистрации.
Что касается недостатков закона о самозанятости, то почти половина соискателей посчитали минусом то, что за работу не начисляется рабочий стаж и пенсия, а также то, что у самозанятых нет пособий на случай болезни или ухода в декрет. Кроме того, минусом назвали необходимость платить налог ежемесячно.
Вакансии для самозанятых в Архангельской области на которые можно обратить внимание прямо сейчас*:
(на фото: "холодные" сапожники)