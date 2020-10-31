"ЭкоИнтегратор": Раздельный сбор ТКО в Архангельской области будет сохранен

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтегратор» начинает собственную программу раздельного сбора. В первой половине марта в Архангельске появятся первые 100 контейнеров для раздельного накопления сухих отходов. Об этом рассказал генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» на круглом столе по вопросам раздельного сбора ТКО, который прошел в Правительстве Архангельской области. Тема объединила руководителей профильных министерств и ведомств, депутатов, общественных организаций и компаний, работающих в сфере перевозки и переработки ТКО.
Как было отмечено на встрече сегодня в Архангельской области раздельно собирается картон, пластик, металл и стекло, но все собранные отходы отправляются на переработку в другие регионы, собственной инфраструктуры на севере нет. На рынке раздельного сбора успешно работают несколько компаний, наиболее крупные из них поделились своим опытом.
По словам директора ООО «Спектр-Плюс», вторичные материальные ресурсы предприятие покупает, как у юридических лиц, так и у населения и, несмотря, на транспортные затраты, раздельный сбор приносит доход. Положительным оказался и опыт контейнерного сбора сухих отходов. В декабре компания установила контейнер у библиотеки имени Н.А. Добролюбова и архангелогородцы охотно понесли пластик и бумагу.
Участникам круглого стола представили и опыт других регионов. Из Волгоградской области к беседе в режиме видео-конференц-связи присоединился представитель АНО «Развитие экологического образа жизни и внутреннего туризма» Александр Пащенко. Уже несколько лет он занимается раздельным сбором ТКО и, по его словам, бизнес приносит стабильный доход. Организация обслуживает порядка 30 тысяч человек и прибыль за год составляет порядка четырех-пяти миллионов рублей.
В Архангельской области по информации заместителя министра природных ресурсов и ЛПК региона Кирилла Шаповалова раздельно собирается около 14,5 тысяч тонн отходов, из них на долю АМПК приходится лишь около тысячи тонн.
— Говорить о том, что раздельное накопление и раздельный сбор отходов исчезнет вместе с контейнерами АМПК не правильно, - отметил генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов. - Как мы видим в области есть десятки успешных проектов. Для населения логичнее развивать раздельный контейнерный сбор отходов. Так удобнее и привычнее.
Сейчас Региональный оператор начинает свою программу и выставит в Архангельске первые 100 контейнеров для раздельного накопления отходов. Это будет вне рамок тарифа. Жители Архангельска, а затем и агломерации, как и привыкли смогут приносить раздельно собираемые бумагу, пластик, стекло. С помощью местных перевозчиков сухие отходы будут направляться в другие регионы на переработку. Контейнеры для раздельного накопления в течении года появятся и в других городах агломерации, а в 14 муниципальных образованиях планируем открыть стационарные пункты приема сухих отходов. Это позволит вовлечь в раздельный сбор ТКО большее число жителей районов. Параллельно необходимо выстраивать современную инфраструктуру, которая позволит сортировать сотни тысяч тонн отходов и снизить количество ТКО направляемое на полигон до 40%.
- Правительство Архангельской области будет поддерживать поддержке раздельный сбор отходов на территории региона. Дано поручение министерству природных ресурсов обобщить лучшие практики раздельного сбора. Мы планируем и дальше открыто обсуждать с общественностью направления, которые необходимо развивать, – подводя итоги, отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.