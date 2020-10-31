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100-й квартал Северодвинска: парку быть

Сегодня начались работы по установке ограждения на территории участка между ЦУМом и драмтеатром от ул. Ломоносова до озера Театральное.

 

В соответствии с подписанным в феврале 2020 года инвестиционным контрактом, участок площадью 9,9 га предоставлен муниципалитетом в аренду для реализации масштабного инвестиционного проекта Группы «Аквилон».

В рамках комплексного освоения территории, помимо современного жилья, здесь за счет Группы «Аквилон» будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны - парка на берегу озера Театральное площадью 2,7 га. Строительство парка начнется уже в этом году.

Общий объем инвестиций составляет 2,23 млрд. рублей, вложения Группы «Аквилон» в социальные объекты превысят 250 млн. рублей.

Все работы выполняются в строгом соответствии с действующим законодательством и согласованы в установленном порядке с администрацией Северодвинска. Предстоящие в рамках предусмотренных статьи 47 Градостроительного Кодекса РФ инженерных изысканий полевые испытания грунтов сваями для получения данных, необходимы для обоснования выбора типа фундаментов, их параметров и способов устройства. 

 

02 март 12:20 | : Экономика

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