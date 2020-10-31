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ЖК «NEXT» в Архангельске растет как на дрожжах

ЖК «NEXT» класса «комфорт» возводится Группой «Аквилон»  в центре Архангельска на ул. Романа Куликова.

Эта локация характеризуется развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены гимназия №21 и школа №9, детсад №20 «Земляничка», поликлиника №2, Медицинский колледж, Северный Арктический федеральный университет, Дворец спорта и стадион «Буревестник». В шаговой доступности – набережная Северной Двины.
В настоящее время на 1-й очереди комплекса кирпичная кладка стен 7-го этажа выполнена на 30%. На 2-й очереди строители приступили к возведению стен 2-го этажа.

ЖК «NEXT 1 и 2» представляет собой два дома, переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Объемно-пространственная композиция комплекса соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки и решена в увязке с существующей градостроительной средой, построенными ранее зданиями и, их архитектурным и художественным обликом.
Комплекс строится в рамках нового стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы «Аквилон». В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Проект вдохновлен идеей сочетания технологичности и домашнего уюта, и рассчитан на создание комфортных условий жизни для всей семьи. Удобное расположение, инновационный подход к строительству и внимание к деталям во всём: от территории комплекса до дизайна помещений.
Для самых маленьких жильцов на территории ЖК «NEXT» будет открыт детский клуб «АквилонKIDS» с большим пространством для игр и творчества, проведения общих праздников, детских дней рождения, приглашения аниматоров. Еще одной уникальной особенностью является собственный комфортный спортивный зал, который позволит следить за своей физической формой в любое время года и сэкономить на посещении фитнес-центров. Детский и спортивный клубы бесплатно передаются в собственность жильцов.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением, а также видеонаблюдением с открытым видеоканалом (для родителей) с камер детских площадок и общественных зон. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.

В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14  жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект «О!Берег» в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе  масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

  

01 март 12:24 | : Экономика

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